Le Premier ministre britannique demandera à Biden de soutenir Ben Wallace pour le plus haut poste de l’OTAN – médias – News 24

Rishi Sunak aurait prévu de faire pression au nom de son secrétaire à la Défense lors de son voyage à Washington

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak tentera de « encourager » NOUS Le président Joe Biden approuvera l’actuel chef de la défense britannique comme possible prochain secrétaire général de l’OTAN, a rapporté dimanche le Telegraph. Ben Wallace avait précédemment exprimé son intérêt à diriger l’alliance militaire occidentale.

Sunak rencontrera Biden à la Maison Blanche jeudi. Selon la porte-parole de Biden, Karine Jean-Pierre, le dirigeant abordera un large éventail de sujets, notamment le soutien à l’Ukraine, la sécurité énergétique et les relations commerciales.

Wallace a été l’avocat des sanctions les plus sévères contre Moscou et l’un des plus fervents partisans de la fourniture d’armes avancées à Kiev.















Sous sa direction, le Royaume-Uni est devenu le premier pays à offrir des chars lourds modernes à l’Ukraine et a récemment livré des missiles de croisière à longue portée Storm Shadow aux troupes ukrainiennes.

Bien que Wallace n’ait pas confirmé son intention de diriger l’OTAN, il a dit aux médias dans le passé que ce serait une « fantastique » emploi.

L’actuel secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg de Norvège, dont le mandat de quatre ans a été prolongé d’un an en mars 2022 en raison du conflit russo-ukrainien, démissionnera le 30 septembre 2023. Il a déclaré plus tôt cette année qu’il ne chercherait pas une nouvelle extension.

Le secrétaire général est choisi par « consultations diplomatiques informelles » entre les 31 membres du bloc, selon le site Internet de l’OTAN.