Le Premier ministre britannique déclare qu’il n’est pas prévu d’envoyer des troupes britanniques en Ukraine dans l’immédiat

Royaume-Uni Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré dimanche qu’il n’avait pas l’intention d’envoyer des troupes en Ukraine dans l’immédiat, malgré les commentaires du ministre de la Défense récemment nommé, qui a suggéré le mois dernier que des troupes pourraient être envoyées dans le pays pour mener une formation.

Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février 2022, le Royaume-Uni n’a pas encore envoyé de troupes, ce qui pourrait réduire le risque d’un conflit direct avec la Russie.

Le ministre britannique de la Défense, Grant Shapps, a déclaré le mois dernier au journal The Sunday Telegraph qu’il souhaitait envoyer des instructeurs militaires en Ukraine et entraîner leurs forces en Grande-Bretagne ou dans d’autres pays occidentaux.

Mais la vision de Shapps et celle de Sunak ne semblaient pas coïncider, puisque le Premier ministre a déclaré en quelques heures qu’il n’y avait pas de projet immédiat d’envoyer des troupes britanniques en Ukraine.

« Ce que le secrétaire à la Défense disait, c’est qu’il serait peut-être possible un jour que nous fassions une partie de cet entraînement en Ukraine », a déclaré Sunak aux journalistes au début de la conférence annuelle du parti conservateur au pouvoir à Manchester. « Mais c’est quelque chose à long terme, pas ici et maintenant. Aucun soldat britannique ne sera envoyé pour combattre dans le conflit actuel. »

Toutes les troupes britanniques entraînant des soldats ukrainiens en Ukraine deviendraient des cibles pour les forces russes, a déclaré dimanche l’ancien président russe Dmitri Medvedev.

Cela ne veut pas dire que la Grande-Bretagne ne fournit pas formation aux Ukrainiens. En fait, le Royaume-Uni a formé environ 20 000 Ukrainiens lors de cours militaires de cinq semaines au cours de l’année dernière, a rapporté Reuters, et il a l’intention de continuer à former un nombre similaire de personnes à l’avenir.

Shapps a déclaré au Sunday Telegraph qu’il y avait de la marge à fournir entrainement militaire en Ukraine après une discussion avec les chefs militaires britanniques vendredi.

« Je parlais aujourd’hui de rapprocher éventuellement la formation et de l’étendre également à l’Ukraine », aurait-il déclaré. « En particulier dans l’ouest du pays, je pense que l’opportunité est désormais d’apporter plus de choses ‘dans le pays’. »

Près de 50 000 soldats russes sont morts dans la guerre en Ukraine, selon une nouvelle analyse statistique.

Il a également déclaré qu’il espérait que les sociétés de défense britanniques telles que BAE Systems poursuivraient leurs projets d’implantation d’usines d’armement en Ukraine.

Pourtant, lorsqu’il s’est exprimé lors de la conférence annuelle du Parti conservateur, il n’a pas évoqué les commentaires qu’il avait faits plus tôt concernant le départ des troupes en Ukraine, et a plutôt déclaré que la guerre consommait des personnes et des armes « à un rythme épouvantable », mais que « nous devons rester fermes ». en soutenant l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie.

Reuters a contribué à ce rapport.

