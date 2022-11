Le Premier ministre britannique dans une nouvelle controverse sur les choix du cabinet

Le vice-Premier ministre de Rishi Sunak a été accusé d’avoir un comportement agressif envers le personnel.

Dominic Raab a été ramené au cabinet lorsque Liz Truss a été expulsée du poste de Premier ministre.

Il est rapporté que Raab avait une fois lancé des tomates d’une salade à travers une pièce dans un accès de colère lors d’une réunion.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a été confronté samedi à de nouvelles questions sur son choix de hauts fonctionnaires après que son numéro deux ait été accusé de se comporter de manière agressive envers le personnel.

La controverse sur Dominic Raab, qui est vice-Premier ministre et secrétaire à la Justice, est survenue après que son compatriote allié Sunak, Gavin Williamson, a été expulsé du nouveau gouvernement en raison d’intimidations présumées.

Raab, le partisan le plus virulent de Sunak dans la course à la direction conservatrice de l’été contre Liz Truss, a été ramené au cabinet lorsque Truss a été expulsé de son poste de Premier ministre après seulement six semaines.

Sunak lui a rendu son ancien poste de secrétaire à la justice, où il avait présidé à une “culture de la peur”, selon le journal Guardian.

Une quinzaine de hauts fonctionnaires du ministère se sont vu offrir une « voie de sortie » vers différents emplois gouvernementaux s’ils se sentaient incapables de servir sous Raab en raison de son comportement passé, a-t-il ajouté.

Entre-temps, le journal Sun a rapporté que Raab avait une fois lancé des tomates d’une salade à travers une pièce dans un accès de colère lors d’une réunion – ce qu’un porte-parole du ministre a qualifié de “non-sens”.

Plus généralement, le porte-parole a déclaré: “Dominic a des normes élevées, travaille dur et attend beaucoup de son équipe ainsi que de lui-même.

“Il a bien travaillé avec les responsables pour faire avancer le programme du gouvernement à travers Whitehall dans plusieurs départements gouvernementaux et agit toujours avec le plus grand professionnalisme.”

Sunak était déjà sous le feu des critiques pour avoir reconduit Williamson à un poste ministériel alors qu’on lui avait dit qu’il faisait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument intimidé un autre haut conservateur.

Le Premier ministre a également été critiqué pour avoir réintégré Suella Braverman au poste de ministre de l’Intérieur six jours seulement après avoir été forcée de quitter le cabinet Truss pour une atteinte à la sécurité.

Le parti travailliste d’opposition a souligné ces controverses en qualifiant les dernières accusations de “profondément troublantes”, exigeant que Sunak lance une enquête.

“Avec chaque nouveau scandale et accord crasseux, il devient de plus en plus évident qu’il est un chef faible qui fait passer la direction du parti avant l’intérêt national”, a déclaré la chef adjointe du parti travailliste, Angela Rayner.

Il n’y a pas eu de commentaire immédiat de Sunak, qui se prépare la semaine prochaine à dévoiler un paquet économique d’urgence après qu’un budget de réduction d’impôts de Truss a déclenché une crise financière.