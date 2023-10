Le Premier ministre britannique Rishi Sunak s’est rendu en Israël jeudi, où il a eu des entretiens diplomatiques avec le président israélien Isaac Herzog et a condamné le Hamas, un groupe terroriste qui gouverne Gaza, pour son assaut impitoyable du 7 octobre, lorsqu’il a massacré plus de 1 400 Israéliens dans un seule journée.

La visite de Sunak a eu lieu le 13ème jour de la guerre entre Israël et le Hamas, et il n’a pas mâché ses mots pour décrire le groupe terroriste.

» Avant tout, je tiens à exprimer ma solidarité avec vous et votre pays après que vous ayez subi quelque chose d’indescriptible, un acte de terrorisme barbare, comme vous l’avez dit, nous devrions l’appeler comme cela : un acte de terrorisme perpétré par un terroriste maléfique. organisation, le Hamas. »

« Nous serons aux côtés d’Israël, nous serons à vos côtés en solidarité avec votre peuple et votre droit à vous défendre, à ramener la sécurité dans votre pays, à votre peuple, à assurer le retour en toute sécurité des otages qui ont été pris », a-t-il ajouté. » dit Sunak. « Parce que c’est la bonne chose à faire. Vous n’avez pas seulement le droit de le faire, je pense que vous avez le devoir de le faire, pour restaurer la sécurité de votre pays. Mais je vous suis également reconnaissant pour le soutien que le Le gouvernement israélien a apporté son aide aux familles et aux ressortissants britanniques qui ont été pris dans cette tragédie. »

Cette distinction morale sans équivoque intervient alors que certains législateurs américains, dont la représentante Rashida Tlaib, démocrate du Michigan, ont réitéré une affirmation démentie selon laquelle les Forces de défense israéliennes (FDI) étaient responsables d’une explosion qui a frappé un hôpital de Gaza, tuant des centaines de civils. Mercredi, Tlaib a également accusé l’administration Biden de financer un « génocide » contre les Palestiniens.

Sunak a déclaré que le Royaume-Uni soutenait le droit d’Israël à se défendre contre les terroristes du Hamas et a appelé au retour rapide des otages israéliens.

Il a ajouté : « J’apprécie beaucoup cela et je sais que nous continuerons à coopérer étroitement et à soutenir vos efforts pour assurer le retour en toute sécurité de tous les otages ».

Le Premier ministre britannique a également exprimé le besoin d’une aide humanitaire pour les civils de Gaza.

« Je suis heureux que vous et moi ayons eu l’occasion de discuter de la nécessité d’un accès humanitaire. Les Palestiniens sont victimes de ce qu’a fait le Hamas », a-t-il poursuivi. « Et il est important que nous continuions à fournir un accès humanitaire. J’ai salué l’annonce d’hier : le Royaume-Uni a annoncé une aide supplémentaire que nous sommes prêts à apporter dans la région. »

« Et nous sommes impatients de voir que cela parvienne à ceux qui en ont besoin. Je me félicite vivement des progrès que nous avons réalisés dans ce domaine. Les relations entre nos deux pays ont toujours été solides. Mais je veux que vous sachiez à ce stade moment particulier, vous n’avez pas seulement notre amitié, vous avez toute la solidarité avec vous », a-t-il conclu.

Le président Herzog a également pris la parole jeudi, se disant « extrêmement reconnaissant » pour la visite de Sunak.

« Vous êtes venu visiter Israël à l’heure la plus sombre, mais nous vaincrons et prévaudrons et ce sera notre heure la plus belle. Monsieur le Premier ministre, vous verrez ici en Israël la façon dont notre nation s’est relevée après l’horrible attaque, après le choc et le traumatisme, avec une douleur énorme que nous portons avec nous toutes les heures », a-t-il déclaré. « Chaque heure, une autre histoire, une autre histoire et une autre histoire d’histoires choquantes, choquantes – des gens brûlés et ligotés dans des barbelés, on ne peut penser qu’à une famille juste avant qu’elle ne soit totalement assassinée, et que les têtes soient coupées, toutes ces choses qui vous avez entendu. »

Herzog a également déclaré qu’Israël était confronté à « un test » et a ajouté : « Nous voyons l’EI à notre frontière, entrant dans notre pays. Et c’est un empire du mal, dont nous savons qu’il est dirigé depuis Téhéran. le mal dirigé depuis Téhéran, qui a ses fourches au Liban, qui a fait des ravages en Syrie, au Yémen et en Irak. C’est le véritable intérêt international, l’intérêt de sécurité de toutes les nations d’Europe, et c’est ainsi que nous le ressentons et le voyons. moment. »

Cette visite intervient un jour après l’atterrissage du président Biden à Tel Aviv, où il a rencontré Herzog, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et d’autres responsables israéliens.