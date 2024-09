Le Premier ministre britannique confond les otages avec des saucisses (VIDEO) — RT World News

Keir Starmer a fait cette gaffe alors qu’il exposait la position de Londres sur le conflit israélo-palestinien

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a exigé que le groupe armé palestinien Hamas libère « saucisses » détenus à Gaza, plutôt que d’être des otages.

Starmer a fait cette gaffe alors qu’il parlait du conflit israélo-palestinien lors d’un discours à la conférence du Parti travailliste à Liverpool mardi.

« J’appelle à nouveau à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, au retour des saucisses », a déclaré le Premier ministre sous les applaudissements de la foule.

Il s’est rapidement corrigé, précisant qu’il parlait en fait de « otages »

Les utilisateurs de X (anciennement Twitter) ont suggéré que l’erreur du Premier ministre était due au fait qu’il était « un peu faim » ou pensait à ce qu’il avait mangé au petit-déjeuner.

Un commentateur a affirmé que le Hamas n’aurait aucun problème à restituer les « saucisses » car ils sont musulmans et ne mangent pas de porc.

Selon Starmer, le gouvernement britannique soutient une solution à deux États à la crise, qui comprend « un État palestinien reconnu aux côtés d’un Israël sûr et sécurisé. »

Au moins 1 200 personnes ont été tuées et 250 autres prises en otage lors de l’incursion du Hamas en Israël le 7 octobre. Au moins 97 captifs seraient toujours détenus à Gaza.

EN SAVOIR PLUS:

Le Liban pourrait devenir un autre Gaza, selon l’ambassadeur russe

Les dernières données du ministère de la Santé de Gaza suggèrent que près de 41 500 personnes ont été tuées et plus de 96 000 autres blessées dans les frappes aériennes et l’offensive terrestre lancées par Israël après l’attaque du Hamas.