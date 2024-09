Un ancien candidat conservateur a suggéré que Keir Starmer était un sympathisant de Moscou parce qu’il avait adopté un chaton de race sibérienne

L’ancien responsable des services de renseignement britanniques et candidat de l’opposition Stephen James a accusé le Premier ministre Keir Starmer de soutenir Moscou parce qu’il a adopté une « Russe » chat au lieu d’un « Britannique » un.

Plus tôt ce mois-ci, Starmer a présenté un nouvel animal de compagnie à Downing Street – un chaton sibérien nommé Prince. Cette race est connue pour son long pelage duveteux et pour être « énergique et aventureux. »

Le choix du Premier ministre a cependant suscité des critiques de la part de James, un vétéran de combat qui a servi dans le corps de renseignement de l’armée britannique et qui était candidat parlementaire conservateur aux élections générales de cette année.

« Le fait que Keir Starmer ait choisi un chaton sibérien russe plutôt qu’un British Shorthair est le signe le plus clair qu’il ne soutient pas la Grande-Bretagne ! » James a écrit sur son compte X (anciennement Twitter) dimanche.















« Si le Premier ministre ne peut pas soutenir les British Shorthairs, comment pouvons-nous espérer qu’il soutienne les travailleurs britanniques ? » a-t-il soutenu, ajoutant le hashtag « Soutenez la Grande-Bretagne, pas la Russie ».

La colère de James a été provoquée par une photo du Premier ministre à côté du Prince, montrant le petit chaton sur un bureau avec ses pattes sur les papiers de Starmer.

Starmer a déclaré que ses enfants avaient initialement voulu avoir un berger allemand, mais qu’ils avaient opté pour un chaton sibérien après de longues discussions.

« Et c’est un accord après de longues négociations – j’ai dit que nous nous réunirions dans la salle et réglerions le problème », a déclaré le Premier ministre à la BBC en juillet.

Le prince a rejoint Jojo, un chat sauvé que la famille Starmer possède depuis avant les élections, ainsi que Larry, qui est le « chef des souris » du Cabinet Office depuis 2011.