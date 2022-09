Le Premier ministre britannique cherchera une solution négociée sur l’Irlande du Nord

La Première ministre britannique Liz Truss cherche une solution négociée avec l’Union européenne pour résoudre les tensions autour du protocole d’Irlande du Nord, a-t-elle déclaré dimanche dans une interview à CNN.

Le protocole d’Irlande du Nord a été conçu pour maintenir la paix dans la région après le Brexit, et en tant que député, Truss a présenté une législation pour le dissoudre. Le président américain Joe Biden a mis en garde contre la perturbation de la paix en Irlande du Nord, et les deux dirigeants ont discuté de la question lors de leur première réunion en personne mercredi.

“Ce qui est important, c’est que nous protégions et respections les positions à la fois de la communauté nationaliste d’Irlande du Nord et de la communauté unioniste d’Irlande du Nord”, a déclaré Truss dimanche.

Truss est également confronté à des tensions croissantes de la part des pays du Commonwealth du monde entier après la mort de la reine Elizabeth II, qui a ravivé les débats sur la question de savoir si les nations devraient rompre leurs liens avec la monarchie britannique.

Truss a déclaré qu’elle avait vu une “effusion d’amour et d’affection” pour la défunte reine, et qu’elle était très favorable au Commonwealth.

“Je pense que le Commonwealth est une force pour le bien”, a-t-elle déclaré. “C’est un partisan de la liberté et de la démocratie, et nous en avons besoin de plus dans un monde où nous sommes confrontés à ces régimes autoritaires qui veulent renverser ces idées.”