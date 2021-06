Le Premier ministre britannique Boris Johnson vient soutenir la star anglaise Robinson après l’annulation d’un joueur de cricket pour des tweets racistes et sexistes

Après un bon départ pour ses débuts en équipe nationale avec une paire de guichets lors de la journée d’ouverture à Lord’s, Robinson a été pris dans un nuage de controverse et contraint de présenter des excuses rampantes après la fin du jeu.

Pour poursuivre son enquête, la BCE doit maintenant déterminer si Robinson avait un contrat lorsqu’il a envoyé les tweets offensants en 2012 et 2013, qui plaisantaient sur le sourire des Asiatiques, l’ont vu doubler un « nouvel ami musulman » « la bombe » et prétendre que « les femmes qui jouent aux jeux vidéo » avoir plus de relations sexuelles.

Répondant par l’intermédiaire d’un porte-parole, Johnson a déclaré qu’il « soutenait » les commentaires du secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, qui a exhorté l’instance dirigeante du cricket à « repenser ».

Les tweets d’Ollie Robinson étaient offensants et faux. Ils ont aussi une dizaine d’années et sont écrits par un adolescent. L’adolescent est maintenant un homme et s’est excusé à juste titre. La BCE a dépassé les bornes en le suspendant et devrait réfléchir à nouveau. – Oliver Dowden (@OliverDowden) 7 juin 2021

« Comme Dowden l’a expliqué, il s’agissait de commentaires faits il y a plus de dix ans, écrits par quelqu’un alors qu’il était adolescent et pour lesquels il s’est excusé à juste titre », il a dit.

La BCE aurait confirmé qu’elle ne répondrait pas aux commentaires de Dowden, qui a également qualifié les tweets de Robinson d' »offensants et faux ».

L’ancien capitaine anglais David Gower était aux côtés de Dowden sur la question.

David Gower v bien sur le WATO re Ollie Robinson. Remarques comment sa génération aurait fait des blagues « répréhensibles » en privé les uns aux autres à l’âge de 18 ans, et ils ont bénéficié de ne pas avoir de réseaux sociaux / smartphones « dangereux » – Steve Hawkes (@steve_hawkes) 7 juin 2021

« La BCE devrait dire ‘tirons les leçons de cela’ et lui faire faire l’équivalent d’un service communautaire », Gower a insisté sur BBC Radio 5 Live.

« Il devrait aller là-bas parmi les joueurs de cricket du comté et faire passer le mot que les médias sociaux ne devraient pas être abusés. »

Robinson a été fustigé par des grands du cricket, dont les anciens capitaines de l’équipe nationale Nasser Hussain, d’origine indienne, et Michael Vaughan, qui ont également critiqué la BCE pour avoir promis une enquête complète sur sa mauvaise gestion de la débâcle.

« C’est une leçon pour tout le monde. » Joe Root a décrit les tweets racistes et sexistes historiques d’Ollie Robinson comme « inacceptables » après que le quilleur a été banni du cricket international. – Sky Sports News (@SkySportsNews) 7 juin 2021

« Ollie a fait une énorme erreur » a déclaré le capitaine actuel Joe Root sur BBC Test Match Special. « Il a fait face au vestiaire et au reste du monde, et il a beaucoup de remords.

« C’est une leçon pour tout le monde dans le jeu. Il faut faire plus, [such as] formation continue et apprentissage sur la façon de se comporter dans la société et dans notre sport.

« Nous avons commencé à faire beaucoup de bon travail en équipe et nous continuerons à le faire. Nous voulons rendre le jeu aussi inclusif et diversifié que possible et nous continuerons à chercher des moyens de faire que possible. »

Tom Harrison, PDG de la BCE concernant les tweets d’Ollie Robinson « Je n’ai pas de mots pour exprimer à quel point je suis déçu qu’un joueur d’Angleterre ait choisi d’écrire des tweets de cette nature, aussi longtemps que cela ait pu être » #Criquetpic.twitter.com/yt0ZRjX0Ce – Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) 2 juin 2021

Mais Michael Carberry, qui a terminé six tests pour l’Angleterre de 2010 à 2014, a déclaré à la même station que Robinson « ne jouerait pas au cricket de test » si cela ne dépendait que de lui.

« Je ne crois pas que ce soit un problème où vous pouvez réhabiliter quelqu’un », dit Carberry.

« Robinson a parlé de s’instruire, mais de quoi parle-t-il ? Je serais très intéressé de savoir. »

« Je voudrais m’excuser sans réserve auprès de tous ceux que j’ai offensés, de mes coéquipiers et du jeu dans son ensemble. » – Sky Sports Cricket (@SkyCricket) 2 juin 2021

Les tweets de Robinson pourraient couvrir une période où il a quitté le Kent pour rejoindre le Yorkshire.

S’il était en rupture de contrat au moment de leur réalisation, l’enquête devrait être poursuivie par la BCE. S’il avait un contrat de comté à l’époque, cependant, la Commission de discipline du cricket, indépendante de la BCE, prendra le relais.

« Je veux qu’il soit clair que je ne suis pas raciste et que je ne suis pas sexiste », Robinson a dit dans ses excuses. « Je regrette profondément mes actions et j’ai honte de faire de tels propos.

💬 »Il n’y a pas de place pour le racisme, il n’y a pas de place pour la haine en ligne ; cela a gâché son plus grand jour en tant que joueur de cricket professionnel. »💬@NasserCricket réagit aux nouvelles des tweets historiques et offensants d’Ollie Robinson en 2012 qui ont gâché ses débuts dans le test d’Angleterre. – Sky Sports Cricket (@SkyCricket) 2 juin 2021

« J’étais irréfléchi et irresponsable et, quel que soit mon état d’esprit à l’époque, mes actions étaient inexcusables. Depuis cette période, j’ai mûri en tant que personne et regrette pleinement les tweets.

« Aujourd’hui devrait être consacré à mes efforts sur le terrain et à la fierté de faire mes débuts en test pour l’Angleterre, mais mon comportement irréfléchi dans le passé a terni cela.

« Au cours des dernières années, j’ai travaillé dur pour changer de vie. J’ai considérablement mûri en tant qu’adulte.

« Je voudrais m’excuser sans réserve auprès de tous ceux que j’ai offensés … Je ne veux pas que quelque chose qui s’est passé il y a huit ans diminue les efforts de mes coéquipiers et de la BCE alors qu’ils continuent à construire des actions significatives avec leurs initiatives globales et efforts, que j’approuve et soutiens pleinement.

Décevant. Michael Vaughan dit à propos des tweets d’Ollie Robinson que la leçon est que les tweets reviennent vous hanter, alors faites attention à ce que vous tweetez. Non. La leçon est de ne pas être raciste ou sexiste. Ensuite, vous ne tweeterez pas des choses qui reviendront vous hanter. – Debra Allcock Tyler #NeverMoreNeeded (@DebAllcockTyler) 2 juin 2021

« Je vais continuer à me renseigner, à chercher des conseils et à travailler avec le réseau de soutien qui est à ma disposition pour en savoir plus sur comment m’améliorer dans ce domaine. »

Vaughan pense que Robinson a encore un avenir dans le plus haut format du jeu.

« Il doit partir, apprendre et s’éduquer – et devenir une meilleure personne pour cela », il a dit.

« En termes de ce qu’il a livré sur le terrain de cricket, c’est un joueur de test-match. Il reviendra certainement jouer au test de cricket », il a prédit.