Washington – Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré dimanche que les premières mesures prises par le président Biden sur des questions telles que la politique étrangère et le changement climatique sont « incroyablement encourageantes » pour les relations entre les États-Unis et le Royaume-Uni.

« Il y a eu des développements importants dans la manière dont la pensée britannique et américaine s’est réunie ces dernières semaines, et en particulier sur des questions comme le changement climatique, sur l’OTAN, sur l’Iran, mais surtout sur la manière dont les États-Unis et Le Royaume-Uni va travailler ensemble pour relever le défi environnemental auquel notre planète est confrontée », a déclaré Johnson dans une interview à« Face the Nation ». « Et là, je pense que certaines des choses que nous entendons maintenant de la nouvelle administration américaine et de la nouvelle Maison Blanche sont incroyablement encourageantes. Et nous voulons travailler avec le président là-dessus. »

Transcription: Le Premier ministre britannique Boris Johnson sur «Face the Nation»

Johnson a été parmi les premiers dirigeants mondiaux à féliciter M. Biden et le vice-président Kamala Harris après avoir été déclarés vainqueurs de l’élection présidentielle de novembre. Le président s’est également entretenu avec Johnson trois jours après son investiture, M. Biden lui faisant part de « son intention de renforcer les relations privilégiées entre nos pays et de revitaliser les liens transatlantiques », selon un résumé de l’appel de la Maison Blanche.

Johnson a déclaré à « Face the Nation » qu’il était « ravi » d’avoir de bonnes relations avec la Maison Blanche et a déclaré qu’il avait eu des « conversations fantastiques » avec M. Biden. Le Premier ministre britannique a également déclaré qu’il était « ravi » que M. Biden ait adopté le slogan « Reconstruire mieux », en particulier lorsqu’il s’agit de lutter contre la pandémie de coronavirus, bien que Johnson ait plaisanté en l’utilisant en premier.

«C’est le bon slogan», a-t-il déclaré. «Nous devons apprendre de cette pandémie. Nous devons apprendre comment partager des informations, comment partager correctement les médicaments, comment nous assurer que nous ne stockons pas des choses comme les équipements de protection individuelle, comme vous l’avez vu plus tôt dans la pandémie. Nous devons nous assurer que nous distribuons des vaccins. «

Johnson a déclaré qu’il espérait que les États-Unis et le Royaume-Uni pourraient travailler ensemble pour tirer les leçons de la pandémie et a déclaré qu’il soutenait l’administration Biden en soulevant des inquiétudes au sujet d’une enquête monté par l’Organisation mondiale de la santé dans le origines du COVID-19. Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a déclaré samedi dans un communiqué que la Maison Blanche avait des « questions sur le processus utilisé pour atteindre » les premières conclusions de l’enquête et a souligné qu’il était « impératif » que le rapport soit indépendant « , avec des conclusions d’experts exemptes d’intervention ou de modification par le gouvernement chinois. «

«Lorsque vous avez une peste zoonotique comme le coronavirus, nous devons savoir exactement comment cela s’est produit. En effet, si c’est zoonotique, si cela provient vraiment d’un contact humain avec le règne animal, c’est ce qui est affirmé. Mais nous devons savoir exactement ce qui s’est passé. Est-ce que c’était dans un marché humide? Est-ce que ça venait des chauves-souris? Les chauves-souris étaient-elles associées aux pangolins? Toutes ces questions sont maintenant des sujets de spéculation « , a déclaré Johnson. « Nous avons besoin de voir les données. Nous devons voir toutes les preuves. Je soutiens donc pleinement ce que le président Biden a dit à ce sujet. »

Les États-Unis et le Royaume-Uni sont aux prises avec de nouvelles souches du coronavirus, dont l’une a été identifiée pour la première fois au Royaume-Uni, une autre en Afrique du Sud et une troisième au Brésil. La variante britannique, B.1.1.7., Est considérée par les responsables de la santé publique comme étant plus transmissible, et l’émergence des nouvelles souches a soulevé des questions quant à l’efficacité des vaccins développés pour protéger contre le COVID-19.

Johnson, cependant, a déclaré qu’il avait « une grande confiance » dans les vaccins utilisés par le Royaume-Uni et qu’ils n’avaient « aucune raison de penser qu’ils sont inefficaces » contre les nouvelles variantes.

« C’est une considération très importante pour nous », a-t-il déclaré. « L’une des caractéristiques d’Oxford AstraZeneca qui a été récemment confirmée par les scientifiques est qu’il réduit également la transmission entre les personnes. Il y a une réduction de 67% de la transmission grâce à l’utilisation de ces vaccins. »

