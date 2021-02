Le Premier ministre britannique Boris Johnson dévoilera la feuille de route de l’Angleterre hors du verrouillage

Le Premier ministre britannique Boris Johnson est sur le point de présenter sa feuille de route pour l’assouplissement du verrouillage en Angleterre.

Bars, restaurants, gymnases, écoles, salons de coiffure et tous les magasins non essentiels ont été fermés en Angleterre le 5 janvier dans le cadre du troisième verrouillage du pays pour freiner la propagation des infections COVID.

Johnson partagera son plan finalisé avec les ministres, avant de le dévoiler au Parlement et au public lors d’une conférence de presse lundi.

On s’attend à ce que les règles soient levées par étapes, la première phase comprenant la réouverture des écoles à partir du 8 mars. Les résidents des foyers de soins pourront probablement recevoir un visiteur à partir de la même date.

La réouverture de lieux de shopping et d’hospitalité non essentiels est peu probable avant avril. Le gouvernement évaluera l’impact de chaque étape sur le taux d’infection avant d’apporter d’autres modifications.

M. Johnson insiste cette fois sur le fait qu’il suivra « des données, pas des dates » après que son gouvernement ait été accusé d’avoir rouvert le pays trop rapidement après le premier verrouillage au printemps.

Mais il est sous la pression de certains de ses propres députés, qui réclament une fin plus rapide du verrouillage pour relancer l’économie.

M. Johnson dit que le gouvernement adopte une approche «prudente» et que chaque étape dépendra du succès continu du déploiement du vaccin.

Le gouvernement a déclaré dimanche que chaque adulte du pays se verrait offrir son premier coup d’ici la fin du mois de juillet, au moins un mois plus tôt que son objectif précédent.

Le Royaume-Uni enregistre en moyenne 11000 cas quotidiens de COVID-19. Le pays a enregistré un total de plus de quatre millions de cas et plus de 120 000 décès depuis le début de la pandémie.