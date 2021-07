Le Premier ministre britannique Boris Johnson condamne les abus racistes contre l’équipe de football d’Angleterre

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a condamné lundi les abus racistes sur les réseaux sociaux visant les joueurs de l’équipe de football d’Angleterre après leur courte défaite en finale de Euro 2020.

La police a déclaré qu’elle enquêterait également sur les commentaires faits envers les joueurs de Black England Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka, qui a raté des tirs au but lors d’une séance de tirs au but avec l’Italie à la suite d’un match nul 1-1 dimanche.

« Cette équipe d’Angleterre mérite d’être saluée en tant que héros, et non d’être victime d’abus raciaux sur les réseaux sociaux », a déclaré Johnson sur Twitter. « Les responsables de ces abus épouvantables devraient avoir honte d’eux-mêmes. »

L’équipe d’Angleterre a souligné le problème du racisme tout au long du tournoi, se mettant à genoux avant tous ses matchs. Cependant, certains fans ont hué le geste, les critiques le considérant comme une politisation indésirable du sport et une expression de sympathie pour la politique d’extrême gauche.

Les flux de médias sociaux des joueurs ont également montré d’énormes niveaux de soutien et de gratitude de la part des fans pour le tournoi.

« Nous sommes dégoûtés que certains membres de notre équipe – qui ont tout donné pour le maillot cet été – aient été victimes d’abus discriminatoires en ligne après le match de ce soir », a tweeté l’équipe d’Angleterre.

L’Association anglaise de football a déclaré que le « comportement dégoûtant » n’était pas le bienvenu de la part des fans.

« Nous ferons tout notre possible pour soutenir les joueurs concernés tout en exigeant les sanctions les plus sévères possibles pour toute personne responsable », a déclaré la FA dans un communiqué.

La police de Londres a déclaré que les agents étaient au courant des commentaires offensants et racistes et prendraient des mesures.

« Cela ne sera pas toléré et fera l’objet d’une enquête », a déclaré la force sur Twitter.

Le problème de l’abus en ligne des joueurs a conduit les autorités britanniques du football à boycotter brièvement les plateformes de médias sociaux pour mettre en évidence le problème, une position rejointe par d’autres organismes sportifs. Les entreprises technologiques ont été accusées à plusieurs reprises de ne pas en faire assez pour résoudre le problème.

En mai, le gouvernement britannique a annoncé son intention d’adopter une nouvelle loi qui pourrait infliger aux entreprises de médias sociaux une amende pouvant aller jusqu’à 10 % de leur chiffre d’affaires ou 18 millions de livres (25 millions de dollars) si elles ne parviennent pas à éradiquer les abus en ligne tels que les crimes haineux racistes.

