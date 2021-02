Le Premier ministre britannique Boris Johnson annonce un objectif de 100 jours pour développer de nouveaux vaccins

« En tant que dirigeants du G7, nous devons dire aujourd’hui: plus jamais », a-t-il ajouté, exhortant la coalition de dirigeants à exploiter « l’ingéniosité collective » pour s’assurer qu’il existe « des vaccins, des traitements et des tests pour être prêts à affronter les futures menaces sanitaires. »

La Coalition for Epidemic Preparedness Innovations a proposé pour la première fois cet objectif de 100 jours plus tôt cette année.

Johnson a demandé au conseiller scientifique en chef du gouvernement britannique, Patrick Vallance, de travailler avec des partenaires internationaux, notamment l’Organisation mondiale de la santé et le CEPI, ainsi que des experts de l’industrie et des scientifiques pour conseiller le G-7 sur l’accélération du développement de vaccins, de traitements et de tests.

Lors de la réunion de vendredi, Johnson devrait également confirmer que le Royaume-Uni partagera la majorité de tout excédent futur de doses de vaccin contre le coronavirus avec Covax. Il s’agit d’une initiative mondiale codirigée par l’OMS et le CEPI, entre autres, visant à fournir aux pays à faible revenu un accès équitable aux vaccins contre les coronavirus.

Le mois dernier, le plus haut responsable de l’Organisation mondiale de la santé a averti que le monde était au bord d’un «échec moral catastrophique» en raison des politiques vaccinales inégales de Covid.

Le 18 janvier, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a condamné ce qu’il a décrit comme une «approche moi d’abord» de la part des pays à revenu élevé, affirmant qu’elle est autodestructrice et met en danger les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables du monde.

Presque tous les pays à revenu élevé ont donné la priorité à la distribution des vaccins à leurs propres populations. Le groupe humanitaire international Médecins Sans Frontières a décrit ce que nous voyons aujourd’hui en termes d’accès mondial aux vaccins comme «loin d’une image d’équité».

La réunion de vendredi sera la première de la « présidence du G-7 » du Royaume-Uni en 2021. Ce sera également le premier engagement multilatéral majeur du président Joe Biden.

Johnson avait présenté un plan en cinq points pour prévenir de futures pandémies à l’Assemblée générale des Nations Unies l’année dernière. Ce sera le thème central de la présidence britannique du G-7 vendredi.