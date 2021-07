Le Premier ministre Boris Johnson dévoilera le plan de levée du verrouillage de l’Angleterre à 17 heures

Les tests incluent l’examen des données pour confirmer que le déploiement du vaccin se poursuit avec succès et que les taux d’infection ne risquent pas une augmentation des hospitalisations. Ceux-ci seront évalués le 12 juillet, a déclaré le gouvernement, après un examen des dernières données.

De nouvelles directives sur la règle de distanciation sociale d’un mètre, les couvre-visages, les visites à domicile et le travail à domicile seront annoncées, a annoncé dimanche le gouvernement. Un ministre du gouvernement a déclaré à la BBC ce week-end que certaines règles, telles que le port du masque, deviendraient une question de choix personnel lorsque les restrictions seraient assouplies.

La levée des restrictions en Angleterre était auparavant prévue pour le 21 juin, mais a été retardée car la variante delta hautement transmissible s’est propagée dans tout le Royaume-Uni.

Alors que les taux d’infection ont augmenté, les hospitalisations et les décès n’ont pas augmenté, ce qui indique que les vaccins contre les coronavirus fonctionnent pour prévenir les infections graves.

Le gouvernement britannique a précédemment fait part de sa réticence à maintenir les restrictions en place plus longtemps que ce qui est strictement nécessaire. Ceci malgré certaines inquiétudes parmi les experts médicaux et les politiciens de l’opposition que les restrictions pourraient être levées trop tôt à mesure que la variante se propage au Royaume-Uni, en Europe et au-delà.

Dans des commentaires publiés dimanche, Johnson a reconnu que « la pandémie n’est pas terminée et que les cas continueront d’augmenter au cours des prochaines semaines ».

« Nous devons tous continuer à gérer soigneusement les risques de Covid et à faire preuve de jugement dans notre vie », a-t-il déclaré, ajoutant que « grâce au déploiement réussi de notre programme de vaccination, nous progressons prudemment dans notre feuille de route (pour lever le verrouillage) . Aujourd’hui, nous allons expliquer comment nous pouvons restaurer les libertés des personnes. «