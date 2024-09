Le Premier ministre belge met en garde Israël contre l’utilisation de la faim comme « arme de guerre » à Gaza – POLITICO

Aux côtés du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez et du Premier ministre irlandais Leo Varadkar, le Belge De Croo, qui doit se présenter aux élections de juin, fait partie des plus fervents défenseurs de la cause palestinienne en Europe, un atout qu’il a maintes fois mis en avant le premier jour de sa tournée au Moyen-Orient. « La Belgique a une position très claire. Nous faisons partie d’un noyau de pays, avec l’Espagne et l’Irlande, qui appellent à un cessez-le-feu », a déclaré De Croo.

Après une matinée de discussion avec Kaag, De Croo a passé plus d’une heure à discuter avec des soldats de l’armée de l’air belge sur un aérodrome jordanien qui sert de base aux parachutages dans la bande de Gaza. Debout sous l’aile d’un avion de transport militaire chargé de palettes d’aide, il a déclaré que les efforts de la Belgique pour défendre la cause palestinienne et acheminer l’aide avaient amélioré la position de la Belgique dans le monde arabe – même si les relations entre Israël et la Belgique ont rarement été aussi glaciales.

Alors que la Belgique assure la présidence tournante de l’Union européenne, De Croo devrait inciter les dirigeants européens à se concentrer sur la situation à Gaza lors d’une réunion à Bruxelles la semaine prochaine.

De Croo a exhorté Israël à ouvrir davantage de points d’accès pour que l’aide puisse atteindre les civils de la région. | Said Khatib/AFP via Getty Images

Interrogé sur la manière dont ce plaidoyer s’accorde avec l’exigence de la présidence de l’UE d’agir en tant que « courtier honnête » dans les négociations européennes, De Croo ne semble pas avoir été dérangé. « La Belgique a une position », a-t-il déclaré. « Je ferai tout ce que je peux pour convaincre d’autres pays de me rejoindre. »

Le prochain arrêt de M. De Croo sera Doha, au Qatar, où il devrait évoquer la possibilité de renouveler un contrat de livraison de gaz qatari. Dimanche, le président belge se rendra au Caire, en Egypte, où la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, signera un plan de soutien économique visant notamment à freiner l’immigration clandestine.