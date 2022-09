CANBERRA, Australie (AP) – Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré que le roi Charles III continuant de plaider en faveur de l’action contre le changement climatique dans son nouveau rôle apolitique de monarque serait « parfaitement acceptable ».

Albanese s’exprimait avant le départ prévu d’une délégation australienne de Sydney jeudi pour les funérailles de la reine Elizabeth II.

Albanese a déclaré que le nouveau roi déciderait s’il continuait à plaider pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, comme il l’avait fait pendant des années en tant que prince.

« Il est important que la monarchie s’éloigne des questions politiques partisanes. Mais il y a des problèmes comme le changement climatique pour lesquels je pense que s’il choisit de continuer à faire des déclarations dans ce domaine, je pense que c’est parfaitement acceptable », a déclaré Albanese à Australian Broadcasting Corp.

“Cela devrait être quelque chose qui est au-dessus de la politique, la nécessité d’agir sur le changement climatique”, a ajouté Albanese.

Le nouveau gouvernement travailliste de centre-gauche d’Albanese a inscrit dans la loi l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’Australie de 42 % en dessous des niveaux de 2005 d’ici la fin de la décennie.

Sous le gouvernement conservateur précédent, l’Australie avait été qualifiée de retardataire en matière d’action climatique par rapport à son objectif de réduire les émissions de seulement 26% à 28% d’ici 2030.

L’Australie a déclaré qu’elle aidait des responsables des îles Salomon, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Tuvalu, de Samoa et d’un cinquième pays du Commonwealth britannique sans nom dans la région d’Océanie à se rendre à Londres pour les funérailles de lundi.

Mais ces responsables ne volent pas sur le même avion de la Royal Australian Air Force qu’Albanese, sa partenaire Jodie Haydon, le gouverneur général David Hurley et sa femme Linda Hurley. Ils sont accompagnés de 10 soi-disant «Australiens de tous les jours», dont l’entraîneur de chevaux de course Chris Waller et la star du tennis en fauteuil roulant Dylan Alcott, qui ont été invités par Buckingham Palace.

L’entraîneur de chevaux Gai Waterhouse et son mari bookmaker Robbie Waterhouse, qui sont également invités au palais, volent également avec le Premier ministre car ils ont alerté mercredi le bureau d’Albanese qu’ils ne pouvaient pas réserver de vol commercial en raison d’une forte demande.

Le gouvernement australien n’a pas publié de détails sur la manière dont il aide les dirigeants des îles voisines à se rendre à Londres.

Le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée James Marape et le gouverneur général Bob Dadae, qui représente le monarque, sont arrivés mercredi à Londres, a annoncé le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Les Salomon seront représentées par leur gouverneur général David Vunagi, qui a quitté le pays mercredi, a indiqué ce gouvernement.

Tuvalu sera représenté par le Premier ministre Kausea Natanopo et le gouverneur général Tofiga Vaevalu Falani. Le chef de l’État des Samoa, Afioga Tuimalealiifano Vaaletoa Sualauvi II, sera également présent, ont indiqué des responsables gouvernementaux.

Le gouvernement d’Albanese veut qu’un président australien remplace le monarque britannique à la tête de l’État australien.

Mais Albanese a déclaré que la tenue d’un référendum sur la création d’une république australienne n’était “pas faisable” au cours du premier mandat de trois ans de son gouvernement. Sa priorité était un référendum qui reconnaîtrait dans la constitution que les peuples autochtones vivaient en Australie avant l’arrivée des colons britanniques en 1788.

“Indépendamment de l’opinion des gens sur d’autres questions – la constitution et notre système de gouvernement – je pense qu’il est impossible de ne pas respecter le travail extraordinaire et le dévouement au service dont Sa Majesté a fait preuve”, a déclaré Albanese.

Albanese a organisé une rencontre avec le roi, le Premier ministre britannique Liz Truss et le Premier ministre canadien Justin Trudeau au cours du week-end avant les funérailles.

Un référendum en 1999 qui aurait remplacé la reine par un chef d’État australien a échoué.

Rod Mcguirk, l’Associated Press