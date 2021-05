Le Premier ministre australien revient sur les discours durs sur les rapatriés du hotspot de Covid, minimisant les critiques «  exagérées  » du «  racisme  » et des peines de prison

Dans une initiative unique en son genre, le pays a mis en garde la semaine dernière les citoyens qui se trouvaient en Inde au cours des quinze jours précédents de ne pas tenter de rentrer chez eux jusqu’au 15 mai. à cinq ans de prison et à une amende de 66 000 AU $ (51 122 $ US).

Après un tollé public et des accusations de « racisme, » Morrison a déclaré mardi que les règles seraient utilisées «De manière responsable et proportionnée» et que c’était « hautement improbable » les rapatriés encourraient des sanctions.

«Ces pouvoirs à leur extrémité la plus extrême n’ont pas été utilisés pour ce genre de sanctions depuis que nous avons mis en place ces réglementations de biosécurité». Morrison a déclaré au réseau Channel Nine.

Il a ajouté que les organismes d’application de la loi avaient un « compréhension » que les règles seraient administrées « En perspective, » mais ils ont dû être institués pour alléger la pression sur les systèmes de quarantaine et « Empêcher une troisième vague » des infections. L’Australie aurait connu une hausse de 1 500% des cas de Covid en Inde depuis mars.

L’Association médicale australienne a appelé mardi le gouvernement à renverser la « Mesquin » règles et avoir un plan en place pour assurer le retour en toute sécurité des citoyens vulnérables d’Inde une fois que les restrictions sur les vols entrants seront levées.

Auparavant, la Commission australienne des droits de l’homme avait exprimé «Graves préoccupations» au cours du déménagement. Certains membres du parti et alliés de Morrison ont également critiqué l’interdiction, y compris le commentateur politique conservateur Andrew Bolt, qui l’a dit. «Pue le racisme.»

Notant que la critique avait été « exagéré, » Morrison a affirmé que des mesures similaires étaient en vigueur en vertu de la loi sur la biosécurité (2015) depuis plus d’un an – pour protéger les communautés autochtones éloignées. Il a également déclaré que le gouvernement avait été critiqué, puis justifié, lorsqu’il avait précédemment fermé les frontières avec la Chine.

Mais le chef de l’opposition Anthony Albanese a déclaré qu’il y avait des différences marquées entre cette interdiction et la réponse du gouvernement à l’épidémie de Wuhan, en particulier sur la question des vols affrétés pour ramener les Australiens chez eux.

Notant que la citoyenneté australienne « Doit signifier quelque chose, » Albanese a accusé Morrison d’avoir fait un «Annonce macho» puis reculer.

On estime que 9000 Australiens sont en Inde, y compris certaines des stars du cricket du pays, qui jouent dans le tournoi lucratif en cours de la Premier League indienne (IPL).

L’ancien joueur de cricket australien Michael Slater, qui commentait pour l’IPL, avait tweeté, «Si notre gouvernement se souciait de la sécurité des Australiens, il nous permettrait de rentrer chez nous. C’est une honte !! Du sang sur vos mains PM.

Si notre gouvernement se souciait de la sécurité des Australiens, il nous permettrait de rentrer chez nous. C'est une honte !! Du sang sur vos mains PM. Comment osez-vous nous traiter ainsi. Que diriez-vous de trier le système de quarantaine. J'ai eu la permission du gouvernement de travailler sur l'IPL mais j'ai maintenant la négligence du gouvernement – Michael Slater (@mj_slats) 3 mai 2021

Dans l’interview de Channel Nine, Morrison a déclaré que les commentaires de Slater étaient « Évidemment absurde. »

Morrison a déclaré plus tard aux journalistes que les restrictions seraient « Constamment révisé » et a exprimé l’espoir d’une reprise des vols de rapatriement depuis l’Inde après le 15 mai, après consultation des autorités de santé publique. D’ici là, le gouvernement prévoit d’avoir plus que doublé la capacité d’une installation de quarantaine dans le Territoire du Nord du pays.

Mais les organes de l’État ont exhorté le gouvernement à désigner des centres de quarantaine supplémentaires afin de permettre davantage de rapatriements. En vertu de l’interdiction générale du pays de voyager, 5 800 Australiens sont autorisés chaque semaine à partir de l’étranger avec des exemptions. Ils doivent s’isoler pendant deux semaines dans des hôtels à leurs frais.

