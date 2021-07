Le Premier ministre australien rejette la responsabilité de la lenteur du déploiement du vaccin sur l’« approche prudente » et les « conseils contraints » d’un organisme médical expert

Au cours du mois dernier, Morrison et l’Australian Technical Advisory Group on Immunization (ATAGI) ont offert des conseils parfois contradictoires sur le vaccin AstraZeneca, qui est produit dans le pays et devait être l’épine dorsale de la campagne australienne de vaccination contre le Covid-19.

En juin, ATAGI avait recommandé aux personnes âgées de moins de 60 ans de se faire vacciner par Pfizer, citant le risque de caillots sanguins rares mais potentiellement mortels chez les personnes recevant le vaccin AstraZeneca. Mais Morrison a ensuite minimisé ce conseil en tant que « préférence » et n’a dit que rien n’empêchait les personnes en dessous de ce seuil d’âge d’obtenir le jab.

«Nous avons eu une approche prudente en Australie sur avis médical. Nous voulions suivre toutes les étapes et processus habituels pour nous assurer que les vaccins étaient correctement qualifiés avant d’être utilisés dans la communauté », a-t-il déclaré jeudi à la radio ABC.

Notant que le vaccin AstraZeneca avait été « sous réserve d’un avis médical très contraint », Morrison a déclaré que les recommandations de l’ATAGI avaient eu un « impact très important » sur la distribution et la disponibilité du vaccin à l’ensemble de la population.

Les commentaires du Premier ministre sont intervenus après que ATAGI a mis à jour ses directives de vaccination mardi pour recommander aux personnes de moins de 60 ans dans les zones d’épidémie de Covid-19 d’envisager de prendre le vaccin AstraZeneca si elles n’avaient pas accès au vaccin Pfizer. Les conseils pour ceux qui se trouvent en dehors de ces zones sont restés les mêmes, a-t-il déclaré.

« Dans les contextes d’épidémie, les avantages de [the] Vaccin contre le covid-19 [manufactured by] AstraZeneca sont augmentés par rapport aux paramètres de non-épidémie. Lorsque le virus se propage dans la communauté, il est essentiel que le plus de personnes possible soient vaccinées le plus rapidement possible », la déclaration mise à jour a noté.

L’avis a été mis à jour alors que l’Australie luttait pour contenir les épidémies de la variante Delta hautement contagieuse du virus. Ses deux plus grandes villes, Sydney et Melbourne, qui abritent près de la moitié des 25 millions d’habitants du pays, sont actuellement bloquées.

Cependant, Morrison a déclaré que l’avis médical avait « changé à deux reprises » et était basé « en supposant que les cas resteraient bas. » Il a affirmé que c’était l’hypothèse d’ATAGI et qu’il « absolument » eu « implications pour le déploiement ».

« Maintenant, lorsque le nombre de cas augmente, comme vous l’avez vu chez ATAGI, leurs conseils changent. Les gens l’ont compris, mais je pense que cela a créé une certaine confusion dans le public », dit Morrison.

Le Premier ministre avait fait des commentaires similaires mercredi, déclarant à la station de radio 2GB que l’ATAGI « très prudent » les décisions avaient ralenti le déploiement du vaccin par le gouvernement « considérablement » et « mets-nous derrière. »

ATAGI a repoussé les accusations. Son coprésident, Allen Cheng, a déclaré que le corps était « toujours très conscient des impacts de nos recommandations sur le programme et la confiance dans le vaccin en général. »

« En fonction de l’évolution des preuves, nous avons dû modifier ces conseils à mesure que de nouvelles informations devenaient disponibles », Cheng a déclaré au Guardian Australia. Il a ajouté qu’ATAGI avait des « Termes de référence » conseiller le ministre de la Santé, mais c’est le gouvernement qui a dû « prendre des décisions » et « exécuter le programme ».

Une ancienne membre d’ATAGI qui a participé aux délibérations du groupe jusqu’en juin a déclaré à la publication qu’elle pensait que les commentaires de Morrison étaient « un peu injuste » et « décevant. »

« Ce n’est pas le moment pour un jeu de blâme – tout le monde a pris les décisions qu’ils ont prises qui étaient les meilleures décisions avec les preuves présentes à ce moment-là », Debra Petrys a déclaré, ajoutant que ses commentaires n’étaient pas « utile » et avait « injustement mis [ATAGI] sous les projecteurs en ce moment.

L’Australie a mis du temps à signer des accords sur les vaccins avec les fabricants, ce qui signifie que le programme de vaccination n’a été fourni qu’avec des vaccins AstraZeneca et Pfizer. Les jabs de Pfizer étaient également rares en raison de la petite commande initiale du comté de 10 millions de doses pour couvrir sa population.

Selon le ministre de la Santé, seulement 11,3% de la population adulte éligible au vaccin du pays a jusqu’à présent été complètement vaccinée.

