"Le Premier ministre australien l’appelle le patron": Rajnath Singh sur PM Modi

Le ministre de la Défense, Rajnath Singh, a déclaré dimanche plus tôt que les paroles de l’Inde n’étaient pas prises au sérieux dans les forums internationaux, mais aujourd’hui, quand elle parle, le monde entier écoute.

Le prestige de l’Inde s’est accru au niveau international sous la direction du Premier ministre Narendra Modi, a-t-il déclaré lors d’un événement dans le cadre de sa visite de trois jours dans sa circonscription parlementaire de Lucknow.

« Auparavant, les propos de l’Inde n’étaient pas pris au sérieux dans les forums internationaux, aujourd’hui, lorsque l’Inde parle, le monde entier écoute attentivement. Lorsque notre Premier ministre se rend dans d’autres pays, vous avez dû voir à la télévision comment il y est accueilli », a-t-il déclaré après avoir inauguré un une salle de sport ouverte au parc Mrityunjay à Nirala Nagar, selon un communiqué de presse publié par l’unité locale du BJP.

« Le Premier ministre australien l’appelle (Modi) Boss. Le président américain dit à Modiji « vous êtes globalement puissant » et exprime le désir de prendre son autographe. Les pays musulmans lui accordent également le plus grand respect. Le Premier ministre de Papouasie Nouvelle La Guinée a tendu la main pour toucher les pieds. C’est un honneur… pour chaque Indien », a-t-il dit.

Singh a déclaré que l’Inde est actuellement l’économie à la croissance la plus rapide au monde. L’Inde était la 11ème plus grande économie en 2013-2014, aujourd’hui c’est la cinquième plus grande, a-t-il dit.

Singh a déclaré que les missiles BrahMos seraient fabriqués à Lucknow avec des ingénieurs du pays travaillant aux côtés de ceux de l’étranger. Les gens ici trouveront également un emploi en grand nombre, a-t-il dit, ajoutant que des voies ferrées spéciales seront construites pour transporter les missiles.

Il a déclaré qu’environ 100 parcs de gymnastique avaient été construits à Lucknow et qu’il était prévu de créer environ 500 parcs et gymnases ouverts.

Il a déclaré que des centres de soins communautaires pour personnes âgées seraient créés dans les cinq circonscriptions de l’assemblée de Lucknow pour un coût de Rs 40 crore.

