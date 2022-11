Le Premier ministre australien fait preuve de “bonne volonté” dans sa rencontre avec le président chinois Xi

CANBERRA, Australie (AP) – Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré lundi qu’il rencontrerait bientôt le président chinois Xi Jinping pour les premiers entretiens en face à face entre les dirigeants des nations en cinq ans.

Albanese a déclaré qu’il rencontrerait Xi mardi sur l’île indonésienne de Bali en marge du sommet du G-20.

Albanese n’a pas répondu directement lorsqu’un journaliste à Bali lui a demandé à quel point il espérait que la réunion conduirait la Chine à modifier une série de barrières commerciales officielles et non officielles qui coûtent aux exportateurs australiens 13 milliards de dollars par an.

« Nous entrons dans cette discussion avec bonne volonté. Il n’y a pas de conditions préalables à cette discussion », a déclaré Albanese.

La réunion marque une réinitialisation majeure dans une relation bilatérale qui a atteint de nouvelles profondeurs sous le règne de neuf ans du précédent gouvernement conservateur australien.

Le dernier Premier ministre australien que Xi a rencontré était Malcolm Turnbull en marge du sommet du G-20 à Hambourg, en Allemagne, en juin 2017.

En quelques mois, la Chine a accusé Turnbull de saper la confiance mutuelle en annonçant de nouvelles lois qui interdiraient l’ingérence étrangère secrète dans la politique intérieure australienne.

Les relations se sont détériorées sous le successeur de Turnbull, Scott Morrison, lorsque son administration a appelé à une enquête indépendante sur les origines et les réponses internationales à la pandémie de COVID-19.

Le principal reproche de Pékin reste l’interdiction par l’Australie de l’implication du géant chinois des télécommunications Huawei dans les réseaux 5G australiens pour des raisons de sécurité nationale.

Le journal de langue anglaise Chinese People’s Daily a rapporté la semaine dernière que “des signes de rétablissement des relations bilatérales sont apparus” depuis l’arrivée au pouvoir en mai du Parti travailliste de centre-gauche d’Albanese.

Pékin a immédiatement levé l’interdiction des contacts entre ministres.

La réunion de Xi a été confirmée après qu’Albanese s’est brièvement entretenu samedi avec le Premier ministre chinois Li Keqang lors d’un dîner au Cambodge.

L’agence de presse chinoise Xinhua, dirigée par l’État, a déclaré que Li avait déclaré à Albanese que “la Chine est prête à rencontrer l’Australie à mi-chemin” pour réparer la relation en lambeaux.

Interrogé sur le commentaire de Li, Albanese a déclaré lundi: “L’Australie présentera sa propre position.”

Rod McGuirk, l’Associated Press