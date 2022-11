Le Premier ministre australien espère rencontrer le président chinois Xi lors d’un sommet

CANBERRA, Australie (AP) – Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré mercredi qu’une réunion bilatérale avec le président chinois Xi Jinping serait une “chose positive” si elle pouvait être organisée en marge de l’un des sommets des dirigeants qui se tiendra en Asie du Sud-Est. ce mois-ci.

Le changement d’Albanese d’un langage neutre sur les perspectives de sa première rencontre avec le dirigeant chinois suggère que le dirigeant australien s’attend à ce que des pourparlers aient lieu.

“J’ai dit très clairement que le dialogue est une bonne chose, et donc si une réunion est organisée avec Xi, alors ce serait une chose positive”, a déclaré Albanese aux journalistes.

Albanese quitte l’Australie vendredi pour un sommet de l’Asie de l’Est au Cambodge, suivi d’une réunion du Groupe des 20 en Indonésie, puis d’une réunion du forum de coopération économique Asie-Pacifique en Thaïlande.

Albanese a déclaré que son bureau organisait une “série de réunions” avec “divers dirigeants”, qui seraient annoncées lorsque les détails seraient finalisés.

Les relations sino-australiennes ont montré des signes de dégel depuis mai, lorsque le Parti travailliste de centre-gauche d’Albanese a remporté les élections pour la première fois en neuf ans. Pékin a immédiatement assoupli l’interdiction des contacts entre ministres.

Albanese a exhorté la Chine à faire preuve de bonne foi envers son nouveau gouvernement en levant une série de barrières commerciales officielles et non officielles qui coûtent aux exportateurs australiens environ 20 milliards de dollars australiens (13 milliards de dollars) par an. Mais la Chine n’a montré aucun signe d’assouplissement des restrictions commerciales.

L’ambassadeur de Chine en Australie Xiao Qian a déclaré en août que Pékin discuterait avec l’Australie si les conditions étaient réunies en novembre pour qu’Albanese rencontre Xi en Indonésie lors du sommet du G-20. Xi ne devrait pas assister au sommet de l’Asie de l’Est.

La réunion interviendrait alors que la concurrence pour l’influence entre les nations insulaires du Pacifique Sud s’intensifie entre l’Australie et la Chine depuis que Pékin a conclu un pacte de sécurité avec les îles Salomon au début de cette année qui a fait craindre l’établissement d’une base navale chinoise dans la région.

Les relations bilatérales avec l’ancien gouvernement conservateur australien se sont détériorées sur des questions telles que les demandes australiennes d’une enquête indépendante sur la pandémie de COVID-19 et l’interdiction de l’implication du géant chinois des télécommunications Huawei dans les réseaux 5G australiens pour des raisons de sécurité.

