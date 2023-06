Le Premier ministre australien déclare que la rupture des relations américano-chinoises serait dévastatrice

Le Premier ministre australien a appelé à un engagement accru entre les États-Unis et la Chine pour éviter une catastrophe mondiale.

La relation entre les États-Unis et la Chine a atteint son plus bas niveau depuis des décennies avec des différends sur Taïwan, le cyberespionnage et des conflits territoriaux.

Le dirigeant australien a déclaré qu’il soutenait les efforts de dialogue de Biden et a mis en garde contre les risques sans canaux de communication ouverts.

Vendredi, le Premier ministre australien Anthony Albanese a appelé à un plus grand engagement entre les États-Unis et la Chine, affirmant qu’une rupture du dialogue entre les superpuissances pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour le monde.

La relation entre les États-Unis et la Chine est à son point le plus bas depuis des décennies, car ils restent profondément divisés sur tout, de la souveraineté de Taïwan au cyberespionnage et aux différends territoriaux en mer de Chine méridionale.

S’exprimant lors de l’ouverture du sommet sur la sécurité du Shangri-La Dialogue à Singapour, Albanese a déclaré qu’il soutenait les efforts du président américain Joe Biden pour ouvrir des canaux de communication avec la Chine.

« Si vous n’avez pas la soupape de pression du dialogue … alors il y a toujours un risque beaucoup plus grand que les hypothèses se transforment en action et réaction irrémédiables », a déclaré Albanese dans une salle de bal remplie de responsables de la défense et de diplomates du monde entier.

Il ajouta:

Les conséquences d’un tel effondrement – ​​que ce soit dans le détroit de Taiwan ou ailleurs – ne seraient pas confinées aux grandes puissances ou au lieu de leur conflit, elles seraient dévastatrices pour le monde.

L’intensification de la concurrence entre les États-Unis et la Chine devrait dominer les débats lors du sommet. Le ministre chinois de la Défense nationale, Li Shangfu, a décliné cette semaine une invitation à y rencontrer le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin.

Vendredi, les deux hommes se sont serré la main en marge de la conférence, mais les deux n’ont pas eu d' »échange substantiel », a déclaré le Pentagone.

Austin doit s’adresser au sommet samedi avant que Li ne prononce son discours dimanche.

Amélioration des relations

Les commentaires d’Albanese interviennent alors que l’Australie cherche à stabiliser ses relations avec la Chine après un gel diplomatique de trois ans et des blocages commerciaux que Pékin est en train d’assouplir.

La Chine est son plus grand partenaire commercial et achète la majeure partie du précieux minerai de fer de l’Australie.

« Nous avons une meilleure relation avec la Chine ; nous voulons coopérer autant que possible avec la Chine », a déclaré Albanese. « Le dialogue s’était rompu, maintenant il y a le dialogue. »

Les États-Unis sont le plus grand allié de l’Australie en matière de sécurité et Pékin a critiqué un accord annoncé en mars pour acheter des sous-marins nucléaires américains.

L’Australie devrait dépenser 368 milliards de dollars australiens (250 milliards de dollars) sur trois décennies pour le programme de sous-marins, dans le cadre d’un pacte de sécurité plus large avec les États-Unis et la Grande-Bretagne connu sous le nom d’AUKUS.

L’Australie fait également partie du réseau de collecte et de partage de renseignements Five Eyes, avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada et la Nouvelle-Zélande – un groupement selon les responsables chinois faisant partie de la « mentalité de guerre froide » persistante de l’Occident et d’une tentative de contenir sa montée.

« En renforçant la capacité de défense de notre nation, l’objectif de l’Australie n’est pas de se préparer à la guerre, mais de l’empêcher par la dissuasion et la réassurance et de renforcer la résilience dans la région », a déclaré Albanese.