Le Premier ministre australien acclamé pour avoir bu de la bière lors d’un concert au milieu des critiques de Sanna Marin

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a été vu en train de boire une bière lors d’un concert de Gangs of Youth à Sydney et a été applaudi pour la même chose. Inutile de dire que cela brosse un tableau contrasté de la façon dont la Première ministre finlandaise Sanna Marin a été traitée de tous côtés après que des vidéos d’elle buvant et dansant lors d’une soirée privée soient devenues virales. Dans le cas d’Albanese, il a été vu en train de boire une bière au concert alors que les autres participants l’applaudissaient et l’encourageaient. À un moment donné, le Premier ministre australien se lève également et fait un geste vers les spectateurs et reçoit de plus en plus d’acclamations.

Les gens ont appelé les doubles standards dans la réponse envers Albanese et Marin. Actuellement, Marin est également critiqué sur les réseaux sociaux pour d’autres photos et clips qui ont également fait surface.

Premier ministre australien @AlboMP avait un théâtre plein de gens qui l’encourageaient à boire une bière pendant que le Premier ministre finlandais @MarinSanna attend les résultats du test de dépistage de drogue d’une fête privée où elle a été filmée en train de danser. https://t.co/8aba84qa9n – Sarah Elder-Chamanara (@sarahelder) 24 août 2022

on dirait que notre PM s’amuse !

mais met également en évidence la misogynie du monde que le Premier ministre finlandais a été attaqué pour avoir fait la fête.#solidaritéavecsanna #AustralianPM https://t.co/ycsKZhU5Ug — ZoeFreeTibet (@TibetZoe) 23 août 2022

C’est foutu que les gens aient supposé que le Premier ministre finlandais se droguait, qu’elle n’en était pas, en chantant et en dansant lors d’une fête, mais pendant ce temps, en Australie, nous encourageons activement notre Premier ministre en train de prendre une bière lors d’un concert.

Tant qu’ils font leur travail, laissez-les vivre leur vie et s’amuser. #AusPol https://t.co/32Q6qJEh5d – Huitième (@Eighth08) 23 août 2022

Chef masculin skols beer: “quelle légende”

La chef féminine danse : “la licencier, c’est une païenne ?” https://t.co/aIDnKti3wW – Tom Zaunmayr (@Zaunny) 23 août 2022

Sanna Marin a dû passer un test de dépistage de drogue pour “éclaircir les soupçons” et a été testée négative, a rapporté l’AFP. La vidéo divulguée la semaine dernière montrait Marin dansant et faisant la fête avec un groupe d’amis et de célébrités qui ont suscité une fureur et un déluge de critiques à travers le monde. Certains ont interprété les commentaires entendus sur la vidéo comme faisant référence à la drogue. L’affaire a été vivement débattue sur les réseaux sociaux et fermement démentie par le Marin, ajoute le rapport.

De nombreuses femmes finlandaises ont commencé à publier des vidéos d’elles-mêmes en train de faire la fête avec le hashtag “Solidarité avec Sanna” et l’ont taguée après la ligne de critiques sexistes contre Marin.

