Dans sa première interview internationale depuis la mort de la reine Elizabeth II, le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré à Sky News qu’il n’organiserait pas de référendum sur la question de savoir si l’Australie devait devenir une république lors de son premier mandat et que c’était le moment de montrer sa gratitude pour le “service de la Reine à l’Australie, au Commonwealth et au monde”.

La reineLa mort de a relancé un débat sur les relations de l’Australie avec la monarchie et le dirigeant australien a précédemment déclaré que le pays avait besoin d’un chef d’État australien.

Mais Monsieur Albanais a déclaré à son avis que cette période était un “moment pour rendre hommage à la reine Elizabeth II” et pour montrer “un profond respect et une admiration”, et non pour poursuivre “des questions sur notre constitution”.

Le Premier ministre a rendu hommage à la reine qui, selon lui, “a toujours tendu la main pour réconforter les Australiens en cas de besoin”, que ce soit lors de cyclones, d’inondations ou de catastrophes naturelles.

Les Australiens ont déclaré qu’une partie du succès du règne de la reine Elizabeth II résidait dans sa capacité à rester politiquement neutre vis-à-vis de l’Australie.

M. Albanese a déclaré qu’il était sûr que le roi Charles III était également “très conscient de la nécessité de rester au-dessus de la politique”.

Aujourd’hui a marqué la proclamation officielle de l’accession du roi Charles en tant que roi d’Australie lors d’une cérémonie dans la capitale du pays, Canberra.

M. Albanese se rendra à Londres pour assister aux funérailles de la reine et rencontrer le nouveau roi.