Le Premier ministre arménien a déclaré que l’armée avait tenté un coup d’État. Que se passe-t-il vraiment?

Flanqué de milliers de ses partisans, le Premier ministre arménien a défilé jeudi dans les rues d’Erevan dans le but de rallier les gens derrière lui après avoir affirmé que l’armée avait tenté un coup d’État.

Alors que les avocats de Nikol Pashinyan « sont sortis sur la place de la République au cœur de la capitale arménienne, des foules de manifestants de l’opposition se sont également réunies dans la ville, interrompant la circulation et scandant » Nikol, démissionne! «

Euronews examine ce qui se cache derrière la vague de troubles en Arménie.

Quel est le contexte?

Le catalyseur des récents troubles en Arménie est le conflit sanglant de l’année dernière avec l’Azerbaïdjan au sujet de la région du Haut-Karabakh, qui a fait des milliers de morts des deux côtés.

Des pans de territoire dans et autour de la région montagneuse ont été cédés à l’Azerbaïdjan lorsque les deux parties ont signé le 10 novembre un accord de paix négocié par la Russie et Pashinyan a fait face à des protestations depuis.

Les troubles de cette semaine sont centrés sur un « compte sur les échecs perçus de l’Arménie dans ce conflit et sur qui est responsable », a déclaré Laurence Broers, membre associée du programme Russie et Eurasie à Chatham House, à Euronews.

L’importance de la région du Haut-Karabakh pour l’Arménie et l’Azerbaïdjan ne doit pas être sous-estimée.

« C’est une question d’identité pour les deux parties », a déclaré à Euronews le Dr Kevork Oskanian, chercheur honoraire à l’université de Birmingham, spécialisé dans la politique eurasienne.

« Le Haut-Karabakh est au cœur de l’identité des Arméniens et des Azerbaïdjanais – il est très difficile de faire des compromis quand il s’agit d’une partie si profondément ancrée de votre identité. »

Quels sont les acteurs clés?

Oskanian observe qu’il y a « deux camps maintenant opposés » en Arménie.

« Le camp d’opposition, Pashinyan, emmène ses partisans dans la rue, et l’armée entre les deux », a-t-il dit.

Premier ministre Nikol Pashinyan: Depuis son entrée en fonction, Pashinyan a faibli, commettant une série d’erreurs et de faux pas, a observé Richard Giragosian, directeur du groupe de réflexion du Centre d’études régionales à Erevan.

Le leader du « My Step » était massivement populaire il y a deux ans, remportant les élections en 2018 avec un résultat écrasant de plus de 70%, mais sondages récents ont montré que ce score a considérablement chuté à environ 45%.

Le sentiment anti-gouvernemental a augmenté depuis le conflit de novembre, les critiques de Pashinyan lui reprochant de « perdre la guerre », selon Oskanian, et « en tant que perdant, il doit démissionner ».

L’opposition: Des manifestations de l’opposition se poursuivent depuis le cessez-le-feu du 9 novembre dans le Haut-Karabakh, sous l’impulsion d’un groupe de 17 partis d’opposition, dont tous, sauf un, ne siègent pas au parlement,

« Ils représentent principalement l’ancien régime – les gens qui étaient au pouvoir avant 2018 – et sont plus nationalistes », a déclaré Oskanian. « Et, bien sûr, ils demandent la démission de Pashinyan depuis novembre. »

Il a ajouté qu’il y avait eu un «va-et-vient» entre ces groupes et le gouvernement sur l’opportunité de tenir des élections législatives prématurées, l’opposition souhaitant que le Premier ministre démissionne avant de continuer.

L’opposition a été fracturée quant à savoir si elle veut ou non les nouvelles élections et Pashinyan reste « moins impopulaire que toute autre figure », selon Broers.

L’armée: « Il y a beaucoup de frustration dans les hauts gradés de l’état-major général de l’armée », a-t-il ajouté.

Ils « repoussent » et ont pris une « position claire » dans un communiqué qu’ils ont envoyé pour appeler Pashinyan à démissionner.

« C’est quelque chose d’extraordinaire qui se passe », a ajouté Broers.

Que s’est-il passé cette semaine?

Le déclencheur des événements récents a été les commentaires de Pashinyan sur l’inefficacité présumée du système de missiles Iskander.

« Il a fait des commentaires dans les médias locaux selon lesquels ils ne s’étaient pas enflammés sur l’impact, ou seulement un très petit pourcentage d’entre eux l’avaient fait. Donc, en quelque sorte, mettre le blâme sur l’armée et sur ses stratégies d’approvisionnement », a expliqué Broers.

Cela est venu à la suite du terrible traumatisme, des pertes humaines, du conflit du Haut-Karabakh, dans un «contexte politique déjà assez dysfonctionnel», a-t-il ajouté, mélangé avec un pays et un gouvernement aux prises avec la pandémie COVID.

Les hauts gradés de l’armée ont publié une déclaration disant que « le Premier ministre et le gouvernement ne sont plus en mesure de prendre des décisions raisonnables », selon Armenpress, l’agence de presse officielle du pays.

« Pendant longtemps, les forces armées arméniennes ont patiemment toléré les » attaques « du gouvernement en place visant à diffamer les forces armées, mais tout a ses limites », ont déclaré les responsables.

Pashinyan a riposté en limogeant le chef de l’état-major général de l’armée, Onik Gasparyan, provoquant la colère de l’élite militaire.

Il a accusé des officiers supérieurs d’avoir tenté un coup d’État, rassemblant à ce stade ses partisans pour se rassembler à la marche en leur disant: « L’armée n’est pas une institution politique et les tentatives de l’impliquer dans les processus politiques sont inacceptables ».

Broers et Oskanian étaient tous deux d’accord pour dire que cette décision n’équivalait pas à un coup d’État militaire. « Techniquement, ce n’est pas (un coup d’État) parce que vous n’avez pas de chars dans les rues. Il n’y a pas de résistance de l’armée pour prendre le relais. Je pense que c’est plus un cas d’insubordination », a déclaré ce dernier.

Mais cette décision a marqué une « intervention sans précédent » dans l’arène politique, a déclaré Giragosian.

Où les choses pourraient-elles aller à partir d’ici?

Pour les experts, le seul moyen de sortir de la crise est un dialogue sur les élections, qui est le résultat souhaité par la plupart des Arméniens, selon sondages récents.

« Les élections sont, je pense, inévitables à ce stade », a déclaré Oskanian. « Je ne pense pas que la question soit de savoir s’il y aura des élections mais quand il y aura des élections. »

Broers a également appelé à une enquête formelle et faisant autorité sur le récent conflit, affirmant qu’il « doit être compris et tiré des leçons, et non exploité ».

Il a exhorté les gens à penser à « la majorité silencieuse des citoyens arméniens qui ne veulent pas de cette polarisation et veulent réellement un gouvernement compétent, un gouvernement responsable, et leurs voix sont complètement perdues dans cette rhétorique très polarisée et enflammée ».

Broers a déclaré qu’il « s’inquiétait pour eux et leurs inquiétudes » dans un « contexte très polarisé en termes de gouvernement et d’opposition ».

Le président arménien, qui tient un rôle cérémoniel, est aujourd’hui la médiation des pourparlers entre le gouvernement et les membres de l’opposition, dont Oskanian espère que « quelque chose pourrait réellement sortir ».