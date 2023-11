Le Premier ministre Anthony Albanese signe un accord historique sur le changement climatique autorisant les citoyens de Tuvalu à s’installer en Australie

Tous les citoyens de Tuvalu, une nation du Pacifique, pourront demander un nouveau visa pour s’installer en Australie et fuir les effets catastrophiques du changement climatique, dans le cadre d’un accord historique signé aujourd’hui par le Premier ministre Anthony Albanese.

Tuvalu, un atoll abritant un peu plus de 11 000 habitants, est l’un des pays les plus bas de la planète et, en tant que tel, l’un des pays les plus menacés par l’élévation du niveau de la mer due au changement climatique.

Le Premier ministre du pays, Kausea Natano, a déclaré que l’accord permettrait aux Tuvaluans de « travailler, étudier et vivre » en Australie.

Anthony Albanese et le Premier ministre de Tuvalu, Kausea Natano, ont annoncé aujourd’hui l’accord depuis les Îles Cook. (Neuf)

“Le gouvernement de Tuvalu a initié et soumis une demande au gouvernement australien pour un partenariat bilatéral plus élevé”, a-t-il déclaré.

“Cela signifie que nous signerions un traité qui nous guiderait dans le respect de la souveraineté de chacun, nous engagerait à nous protéger et à nous soutenir mutuellement face à l’existence ou à la menace du changement climatique et aux défis géostratégiques, et à engager l’Australie à établir un accord spécial en matière de visa pour permettre aux habitants de Tuvalu de travailler, d’étudier et de vivre en Australie.

Aux termes de l’accord, une nouvelle catégorie de visas spéciaux sera créée pour les Tuvaluans, avec jusqu’à 280 délivrés chaque année.

L’Australie a accepté 395 000 migrants en 2021-2022, selon le Bureau australien des statistiques.

Albanese a déclaré que l’accord sur les visas était un moment « révolutionnaire ».

“L’union Australie-Tuvalu sera considérée comme un jour important au cours duquel l’Australie reconnaît que nous faisons partie de la famille du Pacifique”, a-t-il déclaré.

“Cela implique donc la responsabilité de donner suite à une demande gracieuse de nos amis de Tuvalu et de renforcer les relations entre nos deux nations.”

Anthony Albanese a qualifié cet accord de « révolutionnaire ». (Neuf)

La Nouvelle-Zélande et les États-Unis ont déjà conclu des accords similaires avec les pays du Pacifique – la première avec les Îles Cook et Niue, la seconde avec Palau, la Micronésie et les Îles Marshall – mais c’est la première fois que l’Australie signe un tel traité.

“Nous agirons toujours de manière appropriée en fonction des circonstances”, a déclaré Albanese.

“Et cela reflète la situation particulière de Tuvalu, en tant que nation de basse altitude, elle est particulièrement touchée par le changement climatique. Son existence même est menacée par la menace du changement climatique.