Le premier ministre annonce un revirement des réductions du financement de l’autisme en Colombie-Britannique

Le premier ministre David Eby a annoncé que la province abandonnait les plans visant à éliminer le financement individualisé pour les enfants atteints d’autisme.

La nouvelle, annoncée dans un communiqué de presse du vendredi 25 novembre, marque un revirement par rapport à un plan annoncé en octobre 2021 qui verrait ce financement supprimé progressivement en 2025 au profit d’un système controversé fondé sur les besoins.

Eby a également annoncé que la province s’est engagée à engager des consultations plus approfondies avec les parents, les soignants, les Premières Nations, les peuples autochtones, les experts et les praticiens afin de mieux comprendre comment le système actuel peut être amélioré.

« Chaque enfant de la Colombie-Britannique devrait bénéficier du soutien dont il a besoin pour s’épanouir », a déclaré Eby. « Nous nous concentrons sur l’écoute des familles d’enfants et de jeunes ayant des besoins de soutien. Nous travaillerons en collaboration avec tous les partenaires pour nous assurer que nos services fonctionnent pour chaque enfant.

Le changement intervient après les protestations des parents et des soignants contre les réductions proposées – que des organisations comme Autism BC avaient décrites comme une « déception » et qui devaient coûter aux contribuables 172 millions de dollars sur trois ans, selon le budget 2022 de la province publié en février.

«De nombreuses familles seront incroyablement soulagées de savoir qu’elles peuvent conserver leur financement direct pour l’autisme et les fournisseurs de services qui soutiennent leurs enfants autistes», a déclaré la directrice générale d’Autisme BC, Julia Boyle, dans le communiqué de presse de la province.

« Nous remercions le premier ministre d’avoir écouté ces familles et de respecter ce choix. Beaucoup plus de travail doit être fait pour mieux servir les familles et les enfants qui sont laissés pour compte dans le cadre actuel des enfants et des jeunes ayant des besoins de soutien. Nous sommes impatients de faire ce travail ensemble.

L’annonce d’Eby – qui fait suite à une rencontre avec Mitzi Dean, ministre du Développement de l’enfance et de la famille, des représentants du First Nations Leadership Council, Autism BC et le représentant de la Colombie-Britannique pour les enfants et les jeunes – comprenait également une pause sur le déploiement du plan de la province établir un réseau de centres de connexion familiale.

L’exception à ce qui précède sera quatre projets pilotes déjà programmés pour le lancement et de nouveaux investissements provisoires dans le système existant pendant que le nouveau système est en cours de développement.

