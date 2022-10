Le premier ministre annonce un plan de relance de 300 millions de dollars pour le Canada atlantique à la suite de Fiona

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé un fonds de rétablissement de 300 millions de dollars pour les Canadiens de l’Atlantique aux prises avec les dommages causés par la tempête post-tropicale Fiona.

Trudeau en a fait l’annonce aujourd’hui à Halifax, expliquant que le financement serait distribué par l’intermédiaire de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique et d’autres ministères fédéraux.

“Ce fonds sera là pour toute personne qui n’est couverte par aucun autre programme”, a déclaré Trudeau.

“Nous sommes là pour aider les gens à reconstruire à partir de Fiona, qu’il s’agisse d’infrastructures fédérales, d’infrastructures communautaires, de personnes confrontées à des problèmes de dommages structurels non assurés dans leur maison. Nous sommes là pour aider.”

La ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, Ginette Petitpas Taylor, a déclaré que le gouvernement fédéral mettrait l’argent à disposition dès que possible afin d’aider les Canadiens confrontés à des conditions de crise.

Dix jours après que Fiona a traversé la Nouvelle-Écosse, il y a encore des milliers de clients de Nova Scotia Power qui attendent de l’électricité et certains n’ont aucune idée de quand elle reviendra.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, affirme que plus de 20 000 Néo-Écossais sont toujours sans électricité dans sa province et que beaucoup ne retrouveront leur électricité qu’en fin de semaine. Il dit que le fait d’avoir des troupes supplémentaires pour des choses comme le contrôle de la circulation pourrait libérer les électriciens et rétablir le courant plus rapidement.

Au total, 850 soldats ont été déployés en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, selon un porte-parole du bureau du ministre de la Défense Anita Anand.

“Nous continuerons à déployer le bon nombre de personnel pour accomplir les tâches … et nous serons là aussi longtemps qu’il le faudra pour accomplir ces tâches critiques”, a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

Plus à venir …