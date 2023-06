Le Premier ministre Albanese souligne que le dialogue est crucial pour traiter avec la Chine

Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré lors d’un forum sur la sécurité régionale que le dialogue est un « garde-fou » vital dans les relations avec la Chine, et a salué les efforts du président américain Joe Biden pour établir des canaux de communication américano-chinois « fiables et ouverts ».

Prononçant un discours liminaire lors du dialogue Shangri-La à Singapour vendredi soir, Albanese a déclaré que « le silence du gel diplomatique profond » n’a fait qu’engendrer la suspicion, permettant aux pays « d’assumer plus facilement le pire les uns des autres ».

Mais le forum, auquel participent des ministres de la Défense, des responsables et des chefs militaires, intervient au milieu de tensions après que la Chine a refusé une demande américaine d’une réunion en marge entre le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et son homologue, Li Shangfu.

Austin n’a pas parlé avec Li depuis qu’il est devenu ministre chinois de la Défense en mars. Il avait rencontré le prédécesseur de Li, le général Wei Fenghe, en marge du dialogue Shangri-La l’année dernière.

Albanese, dans un discours présenté comme le plus important qu’il ait prononcé en tant que Premier ministre sur la politique étrangère, a mis en garde contre les dangers là où il n’y avait pas « la soupape de pression du dialogue ».

« Si vous n’avez pas la capacité – au niveau décisionnel – de décrocher le téléphone, de rechercher des éclaircissements ou de fournir un contexte, il y a toujours un risque beaucoup plus grand que les hypothèses se transforment en actions et réactions irrémédiables.

« C’est pourquoi, en tant que dirigeants de cette région – et en tant que citoyens de celle-ci – nous devrions faire tout ce que nous pouvons pour soutenir la construction de ce premier garde-corps, le plus fondamental. »

Albanese a déclaré que l’Australie avait placé le dialogue « au cœur de nos efforts pour stabiliser nos relations avec la Chine ».

Il n’était pas naïf quant au processus ou à ses limites, a-t-il déclaré.

« Mais nous partons du principe que quelle que soit la question, que nous soyons d’accord ou non, il est toujours préférable et plus efficace de traiter directement. »