Le Premier ministre albanais Edi Rama annonce un accord de 6 millions de dollars avec une entreprise de Caroline du Nord

L’Albanie a conclu jeudi un accord de trois ans avec une société américaine pour une constellation de satellites dédiée afin de fournir au pays des capacités d’imagerie par satellite sur tout son territoire.

Le gouvernement albanais a signé l’accord de 6 millions de dollars avec Satellogic USA Inc. de Caroline du Nord, a indiqué le bureau du Premier ministre.

L’accord donnera à l’Albanie un accès prioritaire à deux satellites – qui seront nommés Albanie-1 et Albanie-2 – qui devraient faire partie du prochain lancement de Satellogic avec SpaceX. Satellogic est censé former des spécialistes au sein du gouvernement albanais pour analyser et diffuser les produits dérivés des satellites à divers ministères.

“Ces satellites fourniront une connaissance de la situation sans précédent à l’échelle du pays grâce aux meilleures données de l’espace”, a déclaré le PDG de la société, Emiliano Kargieman.

Les responsables ont déclaré que les images permettraient à l’Albanie de résoudre les problèmes de gestion de l’agriculture, de surveillance de l’environnement et d’activités d’application de la loi telles que l’observation des cultures illégales, la construction illégale, la circulation, la sécurité des frontières et les incendies de forêt.

Le Premier ministre albanais Edi Rama a déclaré que les satellites amèneraient le petit pays des Balkans occidentaux à un nouveau niveau d’application de la loi dans la lutte contre la corruption et le renforcement de l’État de droit, selon Rama.

Le gouvernement prévoit également d’acheter prochainement des drones armés pour combattre “le terrorisme ou un ennemi potentiel”, a-t-il précisé.