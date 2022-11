Le Premier ministre affirme que des acteurs étrangers jouent à des “jeux agressifs” avec la démocratie et les institutions canadiennes

Le Premier ministre Justin Trudeau affirme que de mauvais acteurs à l’étranger jouent à des “jeux agressifs” avec la démocratie canadienne et s’est engagé lundi à soutenir les agences de sécurité canadiennes chargées de contrer les opérations d’influence étrangère au Canada.

Trudeau répondait à une histoire de Global News qui a rapporté que des responsables du renseignement canadien l’avaient alerté en janvier d’une campagne chinoise d’ingérence dans les élections fédérales de 2019.

Des sources ont déclaré à Global une série de notes d’information du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) adressées au Premier ministre et plusieurs ministres ont déclaré que la Chine avait secrètement financé 11 candidats aux élections fédérales de 2019. Les sources ont déclaré à Global que les briefings n’avaient pas identifié les candidats.

Les notes d’information allèguent en outre que la Chine a travaillé pour que ses agents soient employés dans les bureaux des députés.

“Malheureusement, nous constatons que des pays, des acteurs étatiques du monde entier, que ce soit la Chine ou d’autres, continuent de jouer à des jeux agressifs avec nos institutions, avec nos démocraties”, a déclaré Trudeau lors d’une conférence de presse lundi.

“Le monde change, et parfois de manière assez effrayante, et nous devons nous assurer que ceux qui sont chargés de nous protéger chaque jour sont capables de le faire, et c’est pourquoi nous continuerons à investir dans certains des les outils et les ressources nécessaires pour le faire.”

Trudeau ne s’est pas engagé à introduire de nouvelles lois pour sévir contre les opérations d’influence étrangère au Canada.

“Il existe déjà des lois et des mesures importantes que nos responsables du renseignement et de la sécurité doivent contrer les acteurs étrangers opérant sur le sol canadien”, a-t-il déclaré.

« Nous continuerons de veiller à ce qu’ils disposent des ressources nécessaires, et nous continuerons d’envisager de leur donner plus d’outils, au besoin, pour rester fidèles à nos valeurs et veiller à ce que les Canadiens soient en sécurité et protégés.

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement chinois n’avait “aucun intérêt pour les affaires intérieures du Canada”.

“Les relations entre les pays ne peuvent être construites que sur la base du respect mutuel, de l’égalité et des avantages mutuels. Les relations sino-canadiennes ne font pas exception”, a déclaré mardi Zhao Lijan lors d’une conférence de presse.

“La partie canadienne devrait cesser de faire des remarques qui nuiraient aux relations bilatérales.”