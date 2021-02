Le représentant Ron Right prend son siège pour une audience du Comité des affaires étrangères de la Chambre en 2019. | Bill Clark / CQ Appel nominal

Le représentant Ron Wright, un républicain du Texas, avait 67 ans.

Le représentant Ron Wright (R-TX) est devenu le premier membre en exercice du Congrès à mourir de Covid-19.

Sa mort, près d’un an après la première mort confirmée des États-Unis par le virus, survient au milieu d’une période sombre dans la lutte du pays contre Covid-19. Bien que le nombre de cas diminue par rapport à son pic de début janvier, les décès s’accumulent encore rapidement. Les États-Unis ont dépassé 450 000 décès confirmés par Covid-19 la semaine dernière, quelques semaines à peine après que le seuil de 400 000 décès ait été atteint le 19 janvier.

Wright, 67 ans, représentait le sixième district du Congrès du Texas, qui comprend Arlington et le sud-est de Fort Worth, depuis 2019. Son bureau a annoncé qu’il avait été testé positif le 21 janvier, avec une déclaration de Wright affirmant qu’il présentait des symptômes mineurs mais qu’il se sentait «bien». Wright avait également lutté contre le cancer du poumon depuis 2018, selon plusieurs médias, dont le Fort Worth Star-Telegram.

Dans un rapport, L’équipe de Wright a déclaré que lui et sa femme Susan étaient à l’hôpital Baylor de Dallas depuis deux semaines. Il est mort dimanche soir.

« Le membre du Congrès Wright restera dans les mémoires comme un conservateur constitutionnel », a déclaré un représentant de Wright dans le communiqué. «C’était un homme d’État, pas un idéologue.»

Au cours de ses deux années en fonction, Wright a siégé aux comités des affaires étrangères et de l’éducation et du travail. Il a passé son dernier mois au pouvoir à voter contre la destitution de l’ancien président Donald Trump, à présenter des projets de loi anti-avortement et à voter contre la certification des résultats des élections de 2020.

Bien que Wright soit le premier membre du Congrès à mourir de la maladie, au moins 50 autres ont été testés positifs ou ont été présumés positifs, selon NPR. Et Le représentant élu Luke Letlow est décédé cinq jours avant qu’il ne prenne son siège de républicain de Louisiane, à 41 ans.

Le président du Comité national républicain du Congrès, Tom Emmer, un représentant du Minnesota, a présenté ses condoléances à la famille de Wright dans une déclaration.

« Le membre du Congrès Wright était un Texan de sixième génération et un fonctionnaire dévoué qui a consacré sa vie à l’amélioration de sa communauté », a déclaré Emmer. «J’espère que l’héritage et le bon travail que Ron laisse derrière lui sont un réconfort pour sa famille pendant cette période dévastatrice.

Membre de la Chambre pour un deuxième mandat, Wright a gagné en 2018 après le départ à la retraite du membre de longue date de la Chambre, Joe Barton, qui a représenté le district pendant plus de 30 ans. Wright avait auparavant été chef de cabinet de Barton et évaluateur-percepteur des impôts du comté de Tarrant, selon le Texas Tribune.

Il laisse dans le deuil sa femme, trois enfants et neuf petits-enfants, selon la déclaration de son équipe.