WASHINGTON (AP) – Le Sénat a confirmé mercredi Avril Haines en tant que directeur du renseignement national, donnant au président Joe Biden le premier membre de son cabinet et plaçant la première femme à la tête de l’agence vieille de près de deux décennies.

Haines, ancien directeur adjoint de la CIA et conseiller adjoint à la sécurité nationale dans l’administration Obama, a été confirmé par un vote écrasant de 84 à 10, signalant un désir bipartisan de confirmer les candidats à la sécurité nationale de Biden et d’installer un leadership fort après quatre années agitées pour le renseignement. communauté.

L’ancien président Donald Trump a passé une grande partie de sa présidence à critiquer les responsables du renseignement, à en douter et à installer des dirigeants loyalistes – châtiment pour une enquête sur ses liens avec la Russie qui a commencé avant son élection.

Lors de son audience de confirmation mardi, Haines a clairement indiqué qu’elle avait l’intention de mettre fin à la pratique de l’administration Trump de faire pression sur les fonctionnaires pour qu’ils façonnent leur analyse au gré du président.

«En matière de renseignement, il n’y a tout simplement pas de place pour la politique – jamais», a-t-elle déclaré au Comité sénatorial du renseignement.

Haines a déclaré qu’elle voyait le travail comme dire «la vérité au pouvoir» et fournir des renseignements précis et apolitiques, même si cela était inconfortable ou incommode pour l’administration. Elle a dit que la Chine serait une priorité majeure.

Méfiant à l’égard des fuites et des coups de poignard dans le dos, Trump a nommé et installé des alliés proches pour diriger l’agence au cours de sa dernière année, ce qui a encore plus ébranlé le moral et créé des soupçons au sein de la communauté et au Congrès, où les dirigeants des deux parties soupçonnaient qu’ils n’obtenaient pas toujours les renseignements qu’ils étaient légalement. le droit de recevoir.

« Les quatre dernières années ont été difficiles pour la communauté du renseignement », a déclaré le sénateur de Virginie Mark Warner, le nouveau président de la commission du renseignement du Sénat après que les démocrates aient pris la majorité mercredi. Warner a déclaré que Haines était «les yeux clairs» et «la bonne femme pour réparer ces dégâts».

Warner a déclaré que Haines «soutiendra les hommes et les femmes de l’IC, et les protégera de la pression politique. Elle insistera pour qu’ils nous donnent leur meilleure analyse et n’hésitera pas à dire aux décideurs que leurs croyances chères sont fausses. »

Haines a également obtenu le soutien du principal républicain du comité, le sénateur de Floride, Marco Rubio, qui a déclaré qu’il avait hâte de travailler avec elle. «Nos adversaires ne resteront pas les bras croisés et n’attendront pas la nouvelle administration pour doter les postes critiques», a déclaré Rubio.

Le Sénat a pu voter rapidement sur la nomination et contourner un vote du comité, quelques heures à peine après l’investiture de Biden, lorsque le sénateur de l’Arkansas, Tom Cotton, a abandonné son objection à la nomination mercredi soir.

Cotton avait déclaré qu’il ne voulait pas que le Sénat aille de l’avant sur sa nomination jusqu’à ce qu’il ait des assurances de sa part qu’elle ne rouvrirait pas les enquêtes sur les programmes d’interrogatoire de l’époque Bush, citant les commentaires qu’elle avait faits lors de l’audience. Il a déclaré mercredi soir que Haines avait précisé qu’elle «n’avait pas l’intention d’ouvrir ces enquêtes et d’exposer les agents des opérations au sein de la CIA à des poursuites pénales».