Le premier membre de One Direction révélé dans une vidéo inédite de X Factor à l’occasion du 12e anniversaire

Les fans de One Direction étaient déjà émus depuis 12 ans que le groupe a fait une pause et ne s’est pas réuni, et pour couronner le tout, The X Factor a publié des images inédites montrant comment le groupe a été formé pour la première fois. Harry Styles, Louis Tomlinson, Liam Payne, Zayn Malik et Niall Horan étaient entrés dans le spectacle en tant que candidats solo mais n’ont pas réussi à passer à l’étape du bootcamp, après quoi ils ont été réunis en un groupe. Récemment, Liam a suscité la controverse après avoir affirmé que le groupe s’était formé autour de lui.

La vidéo partagée à l’occasion du 12e anniversaire de 1D a révélé qui étaient les premiers membres à intégrer le groupe. Cela montrait que Niall et Harry étaient les deux premiers membres à être réunis parce qu’ils feraient le “boyband le plus mignon” et allaient bien ensemble. Le suivant était Louis, suivi de Liam et Zayn.

Encore une autre raison pour laquelle Nicole Scherzinger est un trésor national. https://t.co/BO8JMKfP5Q – Nicolas Hautman (@nickhautman) 23 juillet 2022

One Direction a été créé autour de notre Seigneur, Roi et Sauveur @NiallOfficial iktr https://t.co/lLdpJ1Ob8Q —Whitney Jones (@the_whitneyj) 23 juillet 2022

“Ils sont trop talentueux pour les jeter” “Les petites filles ont mangé, elles vont les adorer” “C’est le groupe le plus mignon de tous les temps” “Il va briller, il pourrait être le leader” “Ils ont le bon charisme sur scène” ” Ils sont comme de petits départs” “ça a l’air incroyable ça a l’air super” #12ansd’unedirection https://t.co/N4LLZ7dPDs pic.twitter.com/jaW4IofuTj — Pran ♥︎ ›››› (@askmeifigivamf) 23 juillet 2022

C’est donc en fait Niall Horan qui a été le premier membre des One Direction… @LiamPayne https://t.co/zcmRAJpZ82 — Amy Donohoe (@AmyDonohoe1) 23 juillet 2022

La façon dont ils ont dit que Louis, Niall et Harry étaient de petites stars et qu’ils ne pouvaient pas les laisser partir et maintenant ce sont d’ÉNORMES stars https://t.co/qgqe2eT8Y5 — (@AutumnxRoyale) 23 juillet 2022

Récemment, sur le podcast Impaulsive de Logan Paul, Liam a parlé des “nombreuses raisons” pour lesquelles il n’aimait pas Zayn, mais a ajouté qu’il serait “toujours” de son côté. Il a également dit que Louis était “sauvage” et qu’ils se “détestaient” à un moment donné. Cela l’a amené à se faire brutalement troller sur les réseaux sociaux après avoir affirmé que le groupe s’était essentiellement formé autour de lui.

