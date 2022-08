Le premier médaillé indien du saut en hauteur au CWG garde les pieds sur terre

Tejaswin Shankar était une image de soulagement après sa médaille de bronze historique au CWG 2022, la toute première médaille de l’Inde en saut en hauteur lors de la compétition.

Avec cet exploit, il a également ouvert un compte d’athlétisme indien lors de l’édition en cours. L’homme qui a failli ne pas se rendre à Birmingham était heureux de pouvoir revenir avec une médaille, qui, selon lui, n’était pas la sienne, mais le pays passe par lui.

S’adressant exclusivement à News18, Shankar a été aimable lorsqu’il a parlé de la bataille judiciaire qu’il a dû mener contre la Fédération indienne d’athlétisme (AFI), qui avait initialement décidé de ne pas l’envoyer au CWG malgré l’obtention d’une note de qualification parce qu’il avait sauté un inter- rencontre d’État pour le championnat NCAA aux États-Unis.

« Ça a été des montagnes russes d’un voyage pour pouvoir arriver ici. Je ne dirais pas qu’il y a de la rancune. Mais en fin de compte, nous tous, que ce soit la Fédération d’athlétisme, l’ISC ou l’athlète, la seule chose qui nous préoccupe est de maximiser le nombre de médailles pour le pays.

“Chacun a sa propre façon de le faire et oui, il pourrait y avoir une différence d’opinion et oui, dans ce cas, il y en avait. Mais finalement, j’ai eu l’opportunité et j’ai pu en profiter au maximum. À ce moment-là, la seule chose que j’aurais pu faire était d’apporter une médaille et d’ajouter au décompte. Et le fait que j’aie fait cela, je suis juste reconnaissant », a déclaré Shankar.

“Woh kehte hai der aaye durust aaye.”

“Cela (la médaille) signifie simplement le monde entier pour moi et ma famille. Même pendant la cérémonie d’ouverture, j’étais assis dans ma maison. Donc, ma mère a dit que je ne pense vraiment pas que tu vas y aller.

«Et j’étais comme s’il te plait maman s’il te plait ne dis pas toutes ces choses. ‘Aise apshagun mat bolo, achaa bolo.

“Puis le lendemain, nous avons découvert que nous allions donc tout s’est passé si vite que nous n’avons jamais vraiment eu le temps de traiter ou eu le temps de nous enthousiasmer à l’idée de participer aux jeux du Commonwealth contre tous ces athlètes fidèles.”

“Donc pour moi, c’était juste ramasser votre sac et aller moment. Ça n’a tout simplement pas marché.

“J’ai eu un appel WhatsApp avec toute la famille après la médaille et tout le monde était tellement excité. Ma grand-mère regardait », a-t-il ajouté.

Bien qu’il ne soit pas amer à propos de l’expérience, Shankar dit qu’il a dû s’acclimater rapidement et s’adapter à la situation.

“Donc, en tant qu’athlète, je pense qu’une chose que nous aimons tous, c’est la certitude et nous essayons de construire notre programme d’entraînement autour de cela. Et dans mon cas, c’était la seule chose que je n’avais pas. Je ne savais pas pourquoi je m’entraînais », a-t-il déclaré.

“Mais l’autre chose que nous, en tant qu’athlètes, recherchons toujours, c’est d’essayer d’être adaptable et d’essayer de trouver une sorte de moyen de faire face à toutes les situations. Et c’est là-dessus que je pense avoir pu miser. Même si les choses ne se sont pas passées comme je le voulais, j’ai l’impression qu’à travers l’adversité, j’ai pu trouver un moyen de faire mon programme d’entraînement, de faire bouger les choses et de ne pas être pointilleux sur les choses, et de passer en revue mes affaires en m’adaptant mieux à mon environnement.

“Avant d’atterrir à Birmingham, il y avait beaucoup de si et de mais et si je serais ici ou non. Une fois que j’ai atterri, je savais que nous n’avions qu’un seul objectif qui était d’apporter la médaille au pays », a-t-il déclaré.

“La médaille n’est pas à moi. La médaille est pour le pays. C’est juste une médaille à travers moi.

Maintenant, après avoir gravé son nom dans les livres d’histoire pour toujours, Shankar minimise son exploit.

“C’est bon. Je veux dire que c’est à vous de comprendre. Je veux dire pour moi, je vais juste là-bas, concourir et revenir. Je ne regarde pas en arrière ce que j’ai fait et combien de cms ou mms. Pour moi, c’est comme si j’avais fait de mon mieux ce jour-là. Depuis ce jour, je n’ai même pas regardé les vidéos de mon saut parce que je me sens juste nerveux et anxieux. Je ne veux tout simplement pas revenir en arrière et revivre ce moment. Si je reviens aux vidéos de compétition, je me dis ‘oh j’aurais pu faire ceci, j’aurais pu faire cela’.

« Je ne veux aucun regret sur ma performance. Donc pour moi, la partie compétition est terminée maintenant. Je veux juste célébrer avec ma famille et passer du temps avec mes amis », a ajouté Shankar.

Bien que Shankar ait dû se contenter du bronze et n’ait pas pu atteindre son record personnel cette saison, il pense qu’il a bien lu les conditions dans lesquelles il s’attendait à produire une compétition de sauts bas.

“Étant un sport de plein air, j’ai senti qu’après 19h-20h, Birmingham commençait à devenir un peu froid. Notre finale était à 19h. Je savais donc qu’il fallait que je m’assure de n’avoir aucun raté car comme il faisait plus froid le soir, ce serait difficile pour tout le monde.

“Donc, les gars qui ont terminé premier et deuxième avec 2,25 m, ces gars-là ont sauté 2,36 m et 2,37 m. Ils sont donc extrêmement capables de sauter plus haut. Et moi aussi je suis capable de sauter bien plus haut. Mais ce jour-là, il faisait un peu froid et cela affectait donc tout le monde », a conclu Shankar.

