Le premier match des Jets avec Aaron Rodgers est plongé dans l’obscurité, Internet réagit

Aaron Rodgers n’a pas encore pris le terrain avec les Jets de New York, mais le premier match de pré-saison NFL de l’équipe avec Rodgers sur sa liste a toujours fourni une opportunité parfaitement ironique pour du matériel de mème.

Rodgers, ainsi que la plupart des partants de l’équipe, n’étaient pas en uniforme jeudi pour la défaite 21-16 des Jets contre les Browns de Cleveland lors du match du Temple de la renommée à Canton, Ohio.

Au lieu de cela, il observait depuis la ligne de touche dans l’équipement des Jets – jusqu’à ce que les lumières s’éteignent.

C’est exact. Rodgers, qui est devenu viral plus tôt cette intersaison pour sa fameuse « retraite dans les ténèbres » alors qu’il était encore avec le Emballeurs de Green Bay avant d’exiger un échange, était de nouveau plongé dans les ténèbres. Les blagues ont rapidement décollé à partir de là.

Voici comment les médias sociaux ont réagi.

Jets de New York

