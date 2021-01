Un regard sur ce qui se passe dans le football européen mercredi:

ANGLETERRE

L’entraîneur allemand Thomas Tuchel est prêt pour son premier match à la tête de la 10e place de Chelsea après avoir conclu un contrat de 18 mois. Chelsea accueille Wolverhampton, 14e. Manchester United peut faire tomber Manchester City du haut du classement s’il bat Sheffield United à Old Trafford. Leicester, troisième, vise à maintenir la pression sur les deux clubs de Manchester en battant Everton à l’extérieur, alors qu’il y a un match clé à l’autre bout du classement lorsque le quatrième-dernier Brighton accueille le troisième-dernier Fulham. Une victoire pour Brighton ouvrirait un écart de huit points à Fulham, qui occupe actuellement la dernière place de relégation. Après sa victoire surprise à Liverpool la semaine dernière, Burnley peut s’écarter davantage de la zone de relégation avec une victoire à domicile contre Aston Villa.

ESPAGNE

Lionel Messi est de retour dans l’équipe de Barcelone qui affrontera le club de deuxième division Rayo Vallecano en Copa del Rey. Messi n’a pas joué dans la Copa del Rey cette saison, mais l’entraîneur Ronald Koeman devrait l’utiliser en huitièmes de finale après avoir raté deux matches en raison d’une suspension. Messi s’était reposé avant cela à cause d’un problème de forme physique mineur non spécifié. Rayo a bien joué récemment et occupe la quatrième place de la deuxième division. Dans les 16 derniers matchs, Séville accueille Valence et Osasuna rend visite à Almera.

ITALIE

L’équipe de deuxième division Spal rend visite à la Juventus, neuf fois championne en titre de Serie A, en quart de finale de la Coupe d’Italie. Spal est la seule équipe de Serie B restante dans la compétition. La Juventus a remporté le trophée 13 fois, alors que Spal n’a jamais remporté la coupe. Le vainqueur de leur match affrontera l’Inter Milan en demi-finale. L’Atalanta joue également mercredi, contre la Lazio. Le vainqueur de ce match affrontera le détenteur Napoli ou Spezia, qui joueront leur quart de finale jeudi.

FRANCE

Lorient, dernière place, revient en action avec un match crucial contre Dijon en difficulté dans la lutte contre la relégation. Le match à domicile de Lorients contre Dijon a été reporté il y a deux semaines en raison d’une épidémie de COVID-19 au club et l’équipe de Christophe Plissiers n’a pas pu jouer à Nîmes le week-end dernier en raison du nombre élevé de cas de coronavirus au sein de l’équipe. En plus de ceux exclus après un test positif, Lorient sera également privé de l’attaquant Armand Laurient, suspendu. Avec seulement 12 points en 19 matches, Lorient est à trois points de Dijon, 18e.