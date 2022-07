Le premier match de hockey a été joué à Summerland

Le premier match de hockey officiel a lieu le 3 mars 1875 à la patinoire Victoria à Montréal.

Deux propriétaires fonciers de Summerland, Sir Edward Clouston et Henry Joseph, ont joué dans ce premier match.

Clouston est devenu administrateur de la Coupe Allan (hockey amateur) tandis que Joseph a joué un rôle central dans le développement de nombreux sports précoces.

Joseph a acheté un terrain à Summerland en 1903. Il était le conseiller immobilier de Sir Thomas Shaughnessy, il a donc été étroitement lié à la fondation de notre ville. Sa propriété faisait partie du Millionaires’ Row à Prairie Valley. Il possédait également deux propriétés à Victoria Gardens près de notre édifice de la Légion.

Mais avant Summerland, Joseph était un athlète vedette à Montréal. Il était un coureur et un gymnaste acclamé. Joseph a joué dans le premier match de football officiel, McGill contre Harvard en 1874. La stratégie de Harvard était de contenir le speedster, Joseph. Une seule photographie existe de ce premier match et elle montre Joseph au sol avec le ballon.

En février 1875, Joseph et ses coéquipiers de crosse et de football lancent un nouveau jeu : la crosse sur glace. Un mois plus tard, plusieurs de ces mêmes athlètes ont organisé le premier match de hockey officiel. Ces deux sports étaient basés sur les règles du hockey sur gazon, utilisant neuf joueurs de chaque côté.

Le premier match officiel a eu lieu à la Victoria Skating Rink, située à l’intérieur du Golden Square Mile de Montréal, autrefois le quartier le plus riche du Canada. Bon nombre de ces premiers joueurs de hockey étaient millionnaires. Lors du premier match, une bagarre a éclaté. Le hockey n’a pas trop changé en 147 ans.

Non seulement Joseph a excellé dans le football et le hockey, mais il a démontré le sport national du Canada, la crosse devant la reine Victoria un an plus tard en 1876. Il s’était joint au Dr WG Beers et ils ont démontré la crosse dans des pays d’Europe.

Un autre sport dans lequel Joseph excellait était le tennis. En 1883, Joseph a joué dans le United States Lawn Tennis Championship, maintenant connu sous le nom d’US Open.

Juste en face de la patinoire Victoria, se trouvait l’élite canadienne de l’hôtel Windsor. Cet hôtel a accueilli des réunions pour créer la Ligue nationale de hockey et les Canadiens de Montréal. À cette époque, Henry Joseph était le président de la Windsor Hotel Company.

Les historiens du hockey affirment que James Creighton est le fondateur du hockey organisé. En 1936, des historiens ont interrogé Joseph, 81 ans, sur l’origine du hockey organisé. Joseph était un athlète vedette populaire aux premiers jours de l’athlétisme, de la gymnastique, de la crosse, du football, du hockey sur glace et du tennis. Ces premiers matchs de football, de crosse, de crosse sur glace et de hockey comprenaient tous les coéquipiers de Joseph. Dans l’entrevue, Joseph a déclaré que James Creighton était « l’esprit dirigeant » du hockey organisé. Quant à Joseph et Summerland, nous avons gardé ses propriétés à Summerland pendant de nombreuses années. Il était l’un des citoyens les plus riches du Canada, mais il a fait appel de son évaluation fiscale de Summerland pour sa propriété de Prairie Valley en 1926. Il a perdu son appel.

Henry Joseph est décédé à Montréal en 1951 à l’âge de 96 ans.

David Gregory est un historien de Summerland.

