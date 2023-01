Le premier match de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite pourrait être contre son rival Lionel Messi en amical contre le Paris Saint-Germain

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi devraient se retrouver en janvier lors du premier match de la star portugaise en Arabie saoudite.

Ronaldo a signé un contrat de deux ans et demi avec l’équipe saoudienne d’Al-Nassr, mettant fin à une brillante carrière en Europe.

Instagram : Cristiano Cristiano Ronaldo a terminé son passage au côté saoudien d’Al-Nassr vendredi dernier

Le commutateur de filature d’argent devrait rapporter à Ronaldo environ 177 millions de livres sterling par an dans un mouvement qu’Al-Nassr a décrit comme “l’histoire en devenir”.

Alors que certains ont été laissés perplexes par le choix de Ronaldo de quitter l’Europe, cette décision pourrait lui présenter une dernière confrontation avec Messi plus tard ce mois-ci.

Le Paris Saint-Germain doit se rendre en Arabie saoudite en janvier pour participer à un match amical de mi-saison contre un onze combiné d’Al-Nassr et d’Al-Hilal – présenté comme la Coupe de la saison de Riyad.

Il devait initialement avoir lieu en janvier 2022 mais a été reporté pour des raisons liées à Covid.

Maintenant, il est sur le point d’avoir lieu le 19 janvier 2023, et cela pourrait organiser une autre rencontre entre Messi et Ronaldo, qui serait probablement le dernier épisode de leur incroyable rivalité.

Ronaldo n’a pas encore fait ses débuts pour Al Nassr, car il doit purger une suspension de deux matches suite à une interdiction de la FA pour avoir fait tomber un téléphone des mains d’un fan.

Getty Le vainqueur de la Coupe du monde Lionel Messi pourrait affronter Ronaldo plus tard ce mois-ci

Il a servi l’un de ces matches et le manager Rudi Garcia a confirmé que le second sera le prochain match contre Al Shabab.

Ronaldo est sur le point de faire ses débuts à Al Nassr contre Ettifaq le 22 janvier – mais Garcia s’attend à ce que Ronaldo joue contre le PSG.

“Il [his debut] ne sera pas avec le maillot d’Al Nassr », a déclaré Garcia, cité par L’Équipe. « Ce sera un mélange entre Al Hilal et Al Nassr. En tant qu’entraîneur d’Al Nassr, je ne peux pas me contenter de ce match. Pour le développement, voir le PSG, voir les grands joueurs parisiens, en effet c’est une bonne chose. Mais nous avons un match de championnat trois jours plus tard.

AFP Ronaldo doit attendre pour faire ses débuts dans son nouveau club

« En termes d’horaire, cela aurait pu être mieux pensé. Mais ce n’est pas bien grave… On est en tête, on est content. C’est un championnat difficile à gagner, mais nous avons l’intention de le faire.

Messi vient de revenir à l’entraînement du Paris Saint-Germain mercredi après le succès de la Coupe du monde le mois dernier.

L’Argentin ne devrait pas revenir à l’action avant la mi-janvier et Galtier pourrait utiliser le match amical comme match de mise au point avant de libérer le septuple vainqueur du Ballon d’Or avant le choc de la Ligue des champions le mois prochain avec le Bayern Munich.

Le jeu attirera certainement l’attention des fans du monde entier et déclenchera inévitablement les comparaisons séculaires de qui est le joueur supérieur.