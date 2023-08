Le premier match de 3 circuits d’Aaron Judge aide les Yankees à mettre fin à un dérapage de 9 matchs

Aaron Judge a disputé son premier match de trois circuits dans une grande ligue et a égalé son sommet en carrière avec six points produits, brisant presque à lui seul la première séquence de neuf défaites consécutives des Yankees de New York en 41 ans avec une victoire de 9-1 contre les Nationals de Washington. Mercredi soir.

Deux heures après que le directeur général Brian Cashman a qualifié la saison de « désastre », Judge a lancé une balle courbe en première manche de MacKenzie Gore (6-10) sur l’enclos des releveurs des Yankees au centre droit.

Aaron Judge des Yankees frappe son TROISIÈME circuit du match contre les Nationals

Judge a ouvert une avance de 6-0 en deuxième avec son cinquième Grand Chelem en carrière, un tir dans le filet au-dessus de Monument Park dans le champ central. Puis, au septième, il s’est associé à DJ LeMahieu pour des circuits consécutifs contre Jose A. Ferrer, faisant passer le ballon par-dessus le petit porche du champ droit, juste à l’intérieur du poteau des fautes.

Judge atteint 0,279 avec 27 circuits et 54 points produits en 72 matchs. Le MVP en titre de l’AL, qui compte 32 matchs multihomer, est entré dans une glissade de 3 pour 19. Il a raté près de huit semaines en raison d’une entorse du gros orteil droit et est revenu avant que la blessure ne soit complètement guérie.

New York, dernière place (61-65), était sur le point de perdre ce qui aurait été sa première séquence de 10 défaites consécutives depuis 1913, selon le Bureau des sports d’Elias. Avant le premier circuit de Judge, les Yankees avaient disputé 61 manches sans mener depuis le 14 août à Atlanta, la troisième plus longue séquence de l’histoire de la franchise derrière 63 du 16 au 23 août 1906 et 62 du 25 septembre au 25 octobre. 1er 2000.

Aaron Judge réussit deux circuits, dont un grand chelem, et prolonge l’avance des Yankees sur les Nationaux.

Luis Severino (3-8) a accordé un coup sûr et a égalé un sommet de la saison avec 6 2/3 de manches, mettant fin à une séquence de 0-4 depuis qu’il a battu Kansas City le 23 juillet. Severino a abaissé sa MPM de 7,98 à 7,26. Le receveur Keibert Ruiz a réussi le seul coup sûr de Washington contre Severino, alignant un simple avec deux retraits à droite en quatrième.

Ian Hamilton et Wandy Peralta ont terminé avec trois frappeurs. Dominic Smith a réussi un circuit pour les Nationaux avec deux retraits en neuvième.

Gore a chuté à 0-3 lors de ses cinq derniers départs. Il a accordé six points – seulement deux mérités – et quatre coups sûrs en quatre manches. Washington avait remporté huit de ses dix précédents.

Il a été déçu par sa défense lorsque le voltigeur central Lane Thomas a perdu la volée de Kyle Higashioka en deuxième manche au crépuscule et que le ballon a heurté le gant du voltigeur droit Stone Garrett pour une erreur de deux buts.

Garrett s’est blessé au bas de la jambe gauche en essayant de refuser le home run de LeMahieu et a été emmené hors du terrain dans un chariot.

Harrison Bader a glissé sur le marbre en deuxième sur le grounder de la recrue Everson Pereira alors que Ruiz abandonnait le lancer de l’arrêt-court CJ Abrams. Un jour après avoir fait ses débuts dans la grande ligue, Pereira, 22 ans, a été crédité de son premier point produit.

Le RF de New York Giancarlo Stanton a réussi une capture sautée sur Smith près du haut du mur au septième.

Reportage de l’Associated Press.

