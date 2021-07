Neena Gupta a publié le mois dernier son autobiographie intitulée « Sach Kahun Toh », qui a été lancée virtuellement par Kareena Kapoor Khan. Dans le livre, Neena a fait plusieurs révélations surprenantes qui ont pris d’assaut Internet. Elle a également écrit sur son premier mariage de très courte durée avec Amlan Kumar Ghose et a révélé la raison enfantine pour laquelle elle s’était mariée avec lui.

Selon le livre, Neena et Amlan se sont rencontrés pour la première fois lors d’un événement inter-universitaire et « se sont entendus immédiatement ». Amlan était un étudiant de l’IIT Delhi et tous deux avaient des rendez-vous «secrets» soit sur le campus de son auberge, soit près de sa résidence.

Les parents d’Amlan vivaient dans une autre ville, mais son grand-père vivait dans le quartier de Neena, ce qui a amené Amlan à passer de nombreux festivals et vacances avec lui, et a également eu la chance de rencontrer Neena. Dans son livre, Neena a révélé qu’il lui était « strictement interdit » d’avoir un petit ami mais que toute l’expérience était assez excitante. Le couple, qui allait souvent à des rendez-vous en voiture, a passé beaucoup de temps près de l’IIT Delhi.

Après avoir gardé sa relation secrète avec sa mère pendant très longtemps, Neena lui a finalement dit alors qu’elle et Amlan devenaient «sérieuses» l’une pour l’autre. Bien que sa mère n’était pas contente de leur relation, le couple a quand même fini par se marier. Pourquoi demandes-tu? Pour que Neena puisse voyager. Oui!

Amlan et ses amis ont décidé de partir en voyage à Srinagar et Neena a souhaité l’accompagner, cependant, sa mère a dit qu’elle ne pouvait aller « n’importe où avec lui » qu’après le mariage.

Dans une interview avec Brut India, Neena a qualifié cela de raison enfantine de se marier, mais a déclaré qu’elle n’avait aucun regret. «Ma mère était si stricte que c’était tellement important de sortir avec des garçons pour un voyage. C’était une chose très enfantine à faire mais j’étais enfantine. Je ne regrette pas. Cela faisait partie de la croissance. C’était moi et ça allait. C’était une chose très stupide à faire, mais à cette époque, tout le monde est stupide », a-t-elle déclaré.

Neena et Amlan se sont mariés lors d’une cérémonie Arya Samaj avec des amis proches et la famille en présence. Comme les parents d’Amlan n’étaient pas favorables à ce que leur fils ait une relation avec une fille non bengalie, le duo ne les a pas informés.

Après leur mariage, le couple est finalement parti en voyage et est revenu « très, très heureux », a-t-elle déclaré. Neena et Amlan ont ensuite déménagé dans un petit appartement à Rajender Nagar. Alors qu’Amlan cherchait un emploi, Neena a terminé sa maîtrise en sanskrit à l’Université de Delhi. Neena a également poursuivi le théâtre côte à côte et « a commencé à rêver de devenir acteur de théâtre ».

Mais des problèmes ont commencé à se produire lorsque «malheureusement», Amlan «a vu les choses différemment». Neena a partagé qu’Amlan pensait qu’elle s’installerait et deviendrait une femme au foyer mais qu’elle « était devenue un peu trop ambitieuse et ne se voyait pas » être une femme au foyer ordinaire.

Après s’être rendu compte qu’ils voulaient tous les deux des choses différentes dans la vie, Neena a déclaré: « Nous avons décidé mutuellement et à l’amiable de nous séparer » dans l’année qui a suivi leur mariage au cours duquel ils ne se sont pas beaucoup battus et elle n’a pas de « chose dure à dire ». à propos de lui » jusqu’à ce jour. « Amlan était un homme merveilleux », a déclaré Neena dans son livre.

Neena Gupta est maintenant mariée à Vivek Mehra, expert-comptable basé à Delhi. Les deux sont ensemble depuis plus de deux décennies et se sont mariés en 2008.