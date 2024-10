CBS dévoile son dernier Jeune Sheldon réunion prévue pour le prochain spin-off Le premier mariage de Georgie et Mandy alors que Raegan Revord reprend son rôle de Missy, la sœur cadette de Georgie (Montana Jordan).

Dans le deuxième épisode de la première saison, « Some New York Nonsense », diffusé le jeudi 24 octobre, Georgie aura du mal à concilier sa vie, son travail et sa famille. Les choses ne sont pas plus faciles lorsque Missy a des ennuis à l’école et que c’est Georgie qui intervient et gère la situation.

Sentant le poids du monde sur ses épaules, Mandy (Emily Osment) va s’inquiéter de son bien-être, et d’après les différentes photos publiées pour l’épisode, il traverse une période assez stressante. Les images montrent également le frère de Mandy, Conner (Dougie Baldwin), l’employé du magasin de pneus Ruben (Jessie Prez) et les parents de Mandy, Audrey (Rachel Bay Jones) et Jim (Will Sasso).

En tant qu’homme aîné de la famille Cooper après la mort de son père George Sr. (Lance Barber) en Jeune Sheldonil semble que Georgie prenne à cœur la tâche d’être le patriarche de la famille, mais cela le rattrapera-t-il ? Les fans devront se connecter pour le savoir. Mais avant même que cet épisode n’arrive, les fans devront se connecter au premier épisode, « The 6:10 to Lubbock », qui arrive le jeudi 17 octobre.

En attendant, restez à l’écoute pour d’autres premiers aperçus et faites défiler vers le bas pour voir de plus près ce qui va arriver lorsque Revord et Jordan se réuniront en tant que frères et sœurs à l’écran pour la première fois depuis Jeune Sheldon terminé plus tôt cette année. Le retour de Revord est annoncé depuis un certain temps, mais l’image ci-dessous est le premier aperçu que les fans ont d’elle à l’écran dans Le premier mariage de Georgie et Mandy. Vous ne voudrez pas le manquer !

Le premier mariage de Georgie et MandyPremière de la série, jeudi 17 octobre, 20 h HE/PT, CBS