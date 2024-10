Le premier mariage de Georgie et Mandy retient l’attention du premier public

Vous lisez gratuitement un article exclusif WrapPRO. Vous voulez améliorer votre carrière dans le divertissement ? Allez ici pour plus d’informations.

La série dérivée de « Young Sheldon » « Georgie & Mandy’s First Marriage » se maintient en termes d’audience, son deuxième épisode conservant 98 % de sa première audience.

Le deuxième épisode de la sitcom dirigée par Montana Jordan et Emily Osment a attiré en moyenne 6,40 millions de téléspectateurs au total, conservant la quasi-totalité de sa première audience, qui a attiré 6,56 millions de téléspectateurs, selon les audiences Nielsen en direct et le jour même fournies à WBTV (CBS et Nielsen est actuellement au milieu d’un différend contractuel).

Alors que le premier épisode de « Georgie & Mandy’s First Marriage » a dépassé l’épisode 2 en termes d’audience totale, l’épisode 2 a fait des progrès par rapport à son premier opus en obtenant une note de 0,53 dans la démo diffusée chez les adultes de 18 à 49 ans, en hausse de 13 %. de la note de 0,47 du premier épisode.

Dans la démo 25-54, l’épisode 2 a obtenu une note de 0,9, en hausse de 8 % par rapport à la note de 0,83 obtenue lors de la première de la série de la semaine dernière. « Georgie & Mandy » était le programme le plus regardé dans la démo 18-49 et 25-54 jeudi, une amélioration par rapport à la semaine dernière après la série dérivée à égalité avec « Ghosts » dans la démo 18-49.

Après deux épisodes – la première le 17 octobre et l’épisode 2 le 24 octobre – « Le premier mariage de Georgie et Mandy » se classe actuellement comme la comédie la plus regardée cette saison parmi le nombre total de téléspectateurs.

Servant de série suite à « Young Sheldon » et de série dérivée supplémentaire pour « The Big Bang Theory », « Georgie & Mandy’s First Marriage » suit Georgie (Jordan) et Mandy (Osment) alors qu’ils élèvent leur jeune famille au Texas tout en naviguant dans le les défis de l’âge adulte, de la parentalité et du mariage, selon la ligne de connexion officielle.

Rachel Bay Jones et Will Sasso, qui ont été présentés comme les parents de Mandy dans « Young Sheldon », jouent également le rôle principal lorsque Georgie et Mandy emménagent et la série présente de nouveaux personnages dans Dougie Baldwin et Jessie Prez.

Chuck Lorre, Steven Molaro et Steve Holland sont les créateurs et producteurs exécutifs de la série produite par Warner Bros.

« Le premier mariage de Georgie et Mandy » est diffusé le jeudi à 20 h PST sur CBS et diffusé sur Paramount+.