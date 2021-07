Le premier mari de Jill Biden « a eu une liaison avec la femme de Robert Durst » et affirme qu’elle a été « assassinée » lorsque l’héritier l’a découvert

Le premier mari de JILL Biden a affirmé qu’il « avait eu une liaison avec la femme de Robert Durst » et allègue que Kathie a été « tuée » lorsque l’héritier l’a découvert.

Bill Stevenson a été marié au Dr Biden entre 1970 et 1975 avant d’épouser Joe en 1977.

Jill Biden et Bill Stevenson se sont mariés entre 1970 et 1975 Crédit : Avec l’aimable autorisation de Bill Stevenson

Kathie Durst est portée disparue depuis 1982 Crédit : HBO

Il avait précédemment accusé Jill d’avoir eu une liaison avec Joe alors qu’elle était mariée à Bill. Jill et Joe ont nié les accusations.

Dans une interview avec Long Island News 12, Stevenson a affirmé que lui et Jill avaient hébergé les Durst chez eux en 1974.

Il a également affirmé qu’après que Kathie lui aurait dit qu’elle avait peur de Robert, il avait passé la nuit avec elle à New York en 1982.

Stevenson affirme que le couple est devenu intime, rapporte MailOnline.

Il a également allégué que Robert « avait frappé à la porte » de l’appartement et « claqué » de l’argent au visage de Kathie. Kathie a disparu 10 jours plus tard.

On lui a demandé s’il pensait que sa relation avec Kathie avait quelque chose à voir avec sa disparition.

Bill a affirmé que Kathie lui aurait dit qu’elle avait peur de Robert Crédit: News 12 Westchester

Bill affirme que Robert, qui a été accusé mais jamais accusé d’avoir tué Kathie, a été poussé à la tuer après avoir découvert leur « affaire ».

Il a dit : « C’est quelque chose qui doit être corrigé. J’étais avec lui et il est devenu fou. J’ai l’impression d’être le chaînon manquant dans cette affaire.

L’avocat de Robert Durst a déclaré à News12 que Durst n’avait rien à voir avec la mort de sa femme.

Stevenson, a rencontré Kathie Durst pour la première fois dans les années 1960, alors qu’ils auraient passé des étés ensemble alors qu’ils étaient enfants.

Il a rappelé le moment où lui et Jill ont invité les Durst chez eux en 1974.

Bill a dit que Jill et Kathie étaient « très intelligentes » et ont dit qu’elles étaient similaires.

Bill a dit qu’il avait rendu visite à Kathie cinq fois entre 1981 et 1982 Crédit: News 12 Westchester

Il a dit qu’il avait rendu visite à Kathie cinq fois entre 1981 et 1982 et qu’il avait séjourné dans son appartement à New York.

Bill a dit : « Rien n’a été dit. Elle m’a pris la main, m’a ramené dans la chambre. Nous avons fermé la porte et la vie a changé pour nous deux. Totalement inattendu. Belle nuit. Pas de regrets. »

Après avoir entendu un coup sur la porte, Kathie a couru hors de la chambre et a découvert que c’était Robert.

Il aurait crié : « Kathleen, cela n’arrivera pas », et elle a répondu : « Je déménage dans le Delaware. Kathie a disparu quelques jours plus tard.

Bill a déclaré: « ‘Je suis monté dans ma voiture, je suis allé au 19e arrondissement – littéralement dans les 24 heures – et j’ai dit: « Nuh-uh. Il l’a tuée. »

Il a affirmé que la police n’avait jamais répondu après que les flics auraient dit à Bill « nous vous répondrons ».

Le NYPD a déclaré qu’il ne tenait pas de journaux des visiteurs remontant aux années 1980 et qu’il ne pouvait donc pas commenter.

Robert Durst n’a jamais été inculpé du meurtre de Kathie Crédit : EPA

Les révélations surviennent quelques mois seulement après que les avocats ont affirmé que le père et le frère de Durst avaient aidé le magnat de la succession à couvrir le « meurtre » de l’épouse disparue Kathie.

Les allégations faisaient partie du procès de Durst dans le meurtre de sa confidente de longue date, Susan Berman, qui vient de reprendre après un retard de 14 mois en raison du coronavirus.

En 2019, la sœur de Kathie Durst, Carol Bamonte, a déposé une plainte accusant la famille de « protéger[ing] [Robert] Durst et The Durst Organization de tout lien avec la disparition et le meurtre de Kathie.

Les procureurs pensent que Durst a tiré sur Berman à l’arrière de la tête en 2000 après qu’elle eut menacé de donner des informations à la police sur Kathie.

Il est en prison depuis 2015 pour ces accusations.

Kathie a disparu de son domicile à New York en 1982 et son corps n’a jamais été retrouvé.

Durst n’a jamais été accusé de son meurtre.

Il a également été accusé d’avoir tué son voisin Morris Black alors qu’il se cachait au Texas, mais a finalement été acquitté des allégations de légitime défense.

La fortune de la famille Durst est estimée à plus de 5 milliards de dollars grâce à leur principale entreprise immobilière, la Durst Organization.

Elle a été fondée en 1915 par le grand-père de Robert, Joseph Durst, qui travaillait à l’origine comme tailleur lorsqu’il a émigré en Amérique.

Au moment de son arrestation pour son procès actuel, Robert avait une fortune personnelle estimée à 110 millions de dollars.