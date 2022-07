Le premier mari de Jennifer Lopez lui souhaite bonne chance et met en doute son mariage avec Ben Affleck

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Deux semaines après que Jennifer Lopez a épousé son ancienne flamme Ben Affleck, le premier mari de l’actrice, Ojani Noa, a déclaré qu’il leur souhaitait bonne chance mais qu’il doutait qu’ils soient ensemble “pour toujours”.

“Je lui souhaite, ainsi qu’à Ben, le meilleur, mais je ne suis pas convaincu que cela durera”, a déclaré l’acteur et entraîneur personnel cubain, qui a été marié à Lopez de 1997 à 1998, au Daily Mail dans une interview publiée samedi. “Jen adore être amoureuse mais elle a été fiancée six fois. Ben est le mari numéro quatre. J’étais le mari numéro un et elle m’a dit que j’étais l’amour de sa vie. Quand nous nous sommes couchés le soir de notre mariage, elle a dit que nous le ferions être ensemble pour toujours.”

Il a dit qu’il était heureux que son ex ait épousé Affleck mais pense qu’elle est “quelqu’un qui sera marié sept ou huit fois”.

“Je ne la vois jamais s’installer avec une seule personne”, a-t-il admis. “Elle se pousse à aller de l’avant constamment dans sa vie professionnelle, c’est pourquoi elle a eu une carrière de trois décennies, mais elle avance aussi dans sa vie privée.”

JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK PACK SUR LE PDA PENDANT LA LUNE DE MIEL À PARIS

Noa a dit qu’il se sentait souvent comme “M. Cendrillon” quand il était avec la star de “Marry Me”.

Finalement, il a dit que leur relation était compliquée par ce qu’il appelait les “parasites qui se nourrissent de célébrités” après qu’elle soit devenue une superstar.

JENNIFER LOPEZ ET BEN AFFLECK « CRIENT » PENDANT LES VŒUX « ÉMOTIONNELS » AU MARIAGE SURPRISE À LAS VEGAS : RAPPORT

Il a dit qu’ils s’étaient rencontrés pour la première fois en 1996 alors qu’il travaillait comme serveur au restaurant de Gloria Estefan à Miami après avoir fui Cuba. “Je n’avais aucune idée de qui elle était”, a-t-il déclaré. “Nos yeux se sont regardés et j’ai pensé qu’elle était la plus belle femme que j’aie jamais vue.”

Il a dit qu’elle lui a dit plus tard qu’elle savait que la première nuit où ils se sont rencontrés, elle allait l’épouser.

Après leur mariage, et elle est devenue une sensation du jour au lendemain avec “Selena” en 1997, il a déclaré que leur relation avait commencé à se détériorer. Il a dit qu’elle avait de nouvelles personnes autour d’elle qui voulaient gagner de l’argent avec elle, et il était jaloux qu’il ait commencé à la voir sur des photos avec le rappeur Sean Combs, également connu sous le nom de Puff Daddy, ce qui, selon elle, n’était que “des affaires”. Elle et Combs sont sortis plus tard après sa séparation avec Noa.

JENNIFER LOPEZ PRÉVOIT DE CHANGER SON NOM EN ‘AFFLECK’ DEPUIS 2003

Noa a également déclaré qu’elle ne voulait pas tomber enceinte car elle craignait que cela ne nuise à sa carrière.

“Elle est passée de Jen à J Lo, cette grande entreprise qui rapporte des millions”, a-t-il déclaré à propos de sa célébrité instantanée.

“Nous sommes tombés amoureux quand elle était déjà célèbre”, a-t-il déclaré au point de vente. “Mais pendant notre mariage, elle est devenue une mégastar. Pendant des années, c’était trop douloureux pour en parler. Je voulais faire profil bas et vivre ma vie. Mais quand j’ai vu qu’elle s’était mariée avec Ben, qui est un type bien, les sentiments sont revenus.”

Lopez et Affleck étaient déjà fiancés en 2002 avant de rompre en 2004. Le couple a ravivé leur romance l’année dernière avant de décider de se marier le 17 juillet dans une chapelle de mariage au volant à Las Vegas. Le couple avait annoncé leur deuxième engagement en avril.

Avant de se remettre avec Affleck, Lopez avait été fiancée à l’ancien joueur de baseball Alex Rodriguez.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La pop star portoricaine a été mariée au danseur Cris Judd de 2001 à 2003 et au chanteur Marc Anthony de 2004 à 2014. Elle et Anthony partagent des jumeaux de 14 ans, Emme et Max.