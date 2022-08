Le premier mari de Britney Spears, Jason Alexander, a été incarcéré dans la prison du comté de Napa pour vol de bracelet présumé

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’ex-mari de Britney Spears, Jason Alexander, aurait été incarcéré au département correctionnel du comté de Napa pour deux accusations de crime liées à un vol de bracelet présumé en 2015.

Les accusations sont distinctes de sa batterie pour délit et de sa condamnation pour intrusion lors du mariage de Spears en juin avec Sam Asghari pour lequel il a purgé une peine de 64 jours dans le comté de Ventura.

Alexander a été transféré de la prison de Ventura à la prison du comté de Napa par les autorités mardi sur le mandat d’arrêt pour grand vol d’une valeur supérieure à 400 $ et achat / réception de biens volés émis en 2016, a rapporté FOX 2 dans la région de la baie.

Alexander, qui a été tristement marié au chanteur “Toxic” pendant 55 heures en 2004, aurait volé le bracelet de 2 000 $ d’une maison à Napa, selon TMZ.

BRITNEY SPEARS EX-MARI JASON ALEXANDER TROUVÉ COUPABLE D’INTRESSION, BATTERIE APRÈS AVOIR ÉCRASÉ SON MARIAGE

Il aurait admis avoir volé le bracelet en diamant et l’avoir mis en gage chez une femme où il résidait depuis quelques semaines à l’époque, a indiqué la police.

Il n’a pas contesté les accusations de délit liées au mariage de Spears jeudi et a été crédité du temps passé.

La femme de 40 ans a été arrêtée au domicile de Spears le 9 juin après avoir tenté d’écraser son mariage et est restée en prison.

Il fait également l’objet d’une ordonnance de protection pénale, ce qui signifie qu’il lui est interdit d’être à moins de 100 mètres de Spears et du garde de sécurité impliqué.

JENNIFER LOPEZ DIT À BRITNEY SPEARS DE « RESTER FORTE » AU MILIEU DE FEUD AVEC KEVIN FEDERLINE

Sa caution a été fixée à 20 000 dollars, selon le San Francisco Chronicle.

Alexander était le premier mari de l’interprète de “Baby One More Time” après un mariage rapide à Las Vegas alors qu’ils avaient tous les deux 22 ans. Le mariage a été annulé deux jours plus tard.

Alexander a déclaré que l’annulation avait été forcée par la direction de Spear et sa mère, Lynne. Il a affirmé que Spears était “incapable d’accepter le mariage” à l’époque.

“On se regardait et on s’est dit : ‘Faisons quelque chose de fou, de fou. Allons nous marier, juste pour le plaisir'”, a déclaré Alexander à Access Hollywood un jour après la dissolution du mariage.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Spears a épousé Kevin Federline, le père de ses deux garçons Sean Preston et Jayden James de 2004 à 2007 et a épousé son petit ami de longue date Asghari le 9 juin.