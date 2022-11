Le premier maire noir de Little Rock fait face à un combat pour sa réélection

LITTLE ROCK, Ark. (AP) – Frank Scott, le premier maire noir élu par le peuple à Little Rock, espère repousser les défis lors des élections de mardi malgré les critiques sur la montée en flèche du taux d’homicides dans la ville et les efforts soutenus par les républicains pour le renverser.

La candidature de Scott à la réélection est l’une des rares courses compétitives au scrutin dans l’Arkansas, où les républicains sont fortement favorisés dans la course du gouverneur et d’autres affrontements de premier plan. Cela pourrait également offrir aux républicains une victoire rare dans la ville à prédominance démocrate de Little Rock.

Si personne ne remporte au moins 40% des voix lors des élections de mardi, les deux premiers s’affronteront lors d’un second tour en décembre.

Le principal rival de Scott est Steve Landers, un concessionnaire automobile à la retraite qui avait critiqué à plusieurs reprises le maire au sujet du taux d’homicides de la ville. Little Rock a signalé au moins 73 homicides jusqu’à présent cette année, dépassant le record établi par la ville en 1993.

Scott se présente alors que les républicains dans les courses à l’échelle nationale intensifient leur rhétorique sur le crime et tentent de dépeindre les maires démocrates comme incapables de protéger leurs villes.

Parmi les autres candidats en lice figurent Greg Henderson, un homme d’affaires local et éditeur d’un blog culinaire, et Glen Schwarz, un défenseur de longue date de la légalisation de la marijuana qui s’est présenté à plusieurs reprises aux élections locales. Les trois challengers sont blancs.

Scott, un ancien commissaire des routes de l’État, a été élu pour la première fois maire lors d’un second tour des élections en 2018 – un point de repère pour une ville connue depuis longtemps pour la déségrégation de Little Rock Central High School en 1957, lorsque neuf étudiants noirs ont été escortés dans l’école devant un foule blanche en colère.

Little Rock avait auparavant deux maires noirs, mais ils étaient des administrateurs municipaux élus choisis pour le poste par les autres membres du conseil d’administration et non par les électeurs.

La course du maire de Little Rock est techniquement non partisane, mais Scott est un démocrate de haut niveau qui a travaillé pour l’ancien gouverneur Mike Beebe et a approuvé la candidature infructueuse de Michael Bloomberg à l’investiture présidentielle démocrate en 2020.

Scott a été ciblé ces dernières semaines par des groupes républicains qui ont fait campagne pour l’éviction du maire. Ils comprennent une campagne financée par l’ancien gouverneur Mike Huckabee.

Landers a critiqué la gestion du crime par Scott, soulignant le nombre record d’homicides que la ville a connu cette année. Il a également critiqué la gestion de l’hôtel de ville par Scott, y compris un festival de musique et d’arts que le maire avait défendu et qui a été brusquement annulé après que des questions ont été soulevées sur son financement.

Scott a également été critiqué pour le manque de transparence de son administration, ce qui a incité le procureur local à exprimer sa frustration face au nombre de plaintes en vertu de la loi sur la liberté d’information qu’il a reçues à propos de la ville.

Andrew Demillo, l’Associated Press