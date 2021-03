Le premier maire britannique d’Europe de l’Est a été déchu de sa licence de pub après avoir enfreint la réglementation Covid en permettant aux clients de s’embrasser et de s’embrasser la veille de Noël.

Algars Balsevics, 39 ans, s’est avéré avoir un « mépris flagrant » pour les règles du coronavirus dans son pub Angel Inn à Wisbech, Cambridgeshire.

M. Balsevics – qui est de Lettonie – est devenu maire conservateur de Wisbech lorsqu’il a été nommé président du conseil municipal en mai dernier.

Il a fait retirer son nom de la licence au pub du 17ème siècle après qu’un dossier ait révélé 21 violations présumées des règles que le comité des licences du conseil du district de Fenland a qualifié de « totalement inacceptable ».

Des images de vidéosurveillance le montraient, son personnel et ses clients « se mélangeant » et se mélangeant librement lorsque le contact entre les tables et les différents ménages était interdit en vertu des règles de niveau deux et que seul le service aux tables était autorisé.

Le contact physique comprenait des étreintes, des baisers, des poignées de main et des simulacres de combats et de lutte, selon un rapport.

Les conseillers ont également suspendu la licence de l’Angel Inn – qui appartient à Elgood’s Brewery – pendant trois mois, afin de permettre la recherche d’un nouveau propriétaire.

M. Balsevics a reçu un avis de pénalité fixe de 1000 £ par la police du Cambridgeshire pour avoir enfreint les règles de Covid.

Mais il pourra continuer à diriger ses deux autres pubs dans la ville qui est connue pour sa forte population d’Européens de l’Est travaillant dans des emplois dans les usines agricoles et alimentaires.

Le comité des licences a conclu que le propriétaire « était pleinement conscient de ses responsabilités mais a choisi de les ignorer » le 24 décembre.

Il a ajouté: « Les réglementations Covid ont été largement ignorées, tout comme la loi sur la santé et la sécurité au travail. Il y avait peu ou pas de protection pour les employés et les clients.

«Le motif de ce mépris flagrant ne peut être que pour le profit. On retrouve un tel comportement pendant la pandémie […] stupéfiant pour dire le moins.

« Non seulement le personnel et les personnes présentes ont été exposés à des risques, mais également des personnes de la communauté au sens large qui pourraient bien entrer en contact avec les personnes présentes ce jour-là. »

Le PC Paul Hawkins, de la police du Cambridgeshire, a déclaré que les agents avaient été informés qu’une fête privée pour un club de football se tenait au pub la veille de Noël.

Il a ajouté que les images de vidéosurveillance « montrent clairement Balsevics, le personnel et les clients au mépris total des restrictions de Covid qui étaient en vigueur au moment de l’incident ».

Le responsable principal de la santé environnementale de Fenland, Trevor Darnes, a déclaré à la réunion qu’il était clair d’après les images qu’aucune tentative n’avait été faite pour empêcher les gens de se mélanger.

Il a ajouté: « Par conséquent, je me demande si [the landlord] est capable d’exécuter l’opération. »

David Dadds – représentant M. Balsevics et la brasserie Elgood’s – a fait valoir que le dossier ne révélait que des violations présumées de Covid et non des infractions à la loi sur les licences.

M. Balsevics s’est dit déçu par la décision qui doit entrer en vigueur dans trois semaines et prévoyait de faire appel contre elle.

Il a déclaré dans un communiqué: « Je porte deux chapeaux, l’un en tant que titulaire de licence et l’autre en tant que maire.

«En tant que titulaire de licence, je dois gérer une entreprise qui travaille pour mon personnel et mes clients, ainsi que pour assurer leur bien-être et leur sécurité en promouvant les objectifs de la licence.

«En tant que maire, je comprends que je dois montrer l’exemple.

« Je ne peux pas parler du cas de licence en cours car j’ai l’intention de faire appel de la décision et je ne veux pas mettre l’affaire en danger.

«Avec le recul, j’accepte que j’aurais pu faire plus et il y a des leçons pour nous tous.

« Mon mandat est d’un an jusqu’au 17 mai 2021 et cette année, j’ai travaillé dur pour assister à des événements (si possible grâce à Covid), collecté des milliers de livres pour des associations caritatives locales et fait des livraisons de médicaments et des courses pour les personnes âgées et vulnérables ».