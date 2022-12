Le premier magasin vendant de la marijuana récréative à New York est maintenant ouvert

Le premier dispensaire légal de marijuana récréative de New York a ouvert ses portes jeudi au cœur de Manhattan.

Plus de 100 personnes se sont entassées dans le dispensaire de l’East Village de New York, dirigé par l’organisation à but non lucratif Housing Works, un groupe voué à la lutte contre l’itinérance et le sida.

“Les premières ventes légales de cannabis à usage adulte marquent une étape historique dans l’industrie du cannabis à New York”, a déclaré la gouverneure Kathy Hochul, qui supervise le quatrième État américain le plus peuplé.

Hochul a déclaré dans un communiqué qu’elle s’attend à ce que New York serve “de modèle national pour l’industrie sûre, équitable et inclusive que nous construisons actuellement”.

Les ex-criminels obtiennent leurs premiers permis

Housing Works a été parmi les premiers des 36 groupes ou individus à avoir obtenu une licence de vente au détail de marijuana le 21 novembre.

L’objectif affiché de New York est d’accorder les 150 premières licences aux commerçants condamnés dans le passé pour possession ou vente de cannabis.

L’objectif est de réparer ce que Hochul a décrit comme l’impact injuste et disproportionné de décennies d’interdiction de la marijuana, qui a affecté les communautés afro-américaines et hispaniques.

Les recettes fiscales des dispensaires de marijuana seront “investies dans les communautés de tout l’État pour soutenir les écoles publiques, les services de toxicomanie, les services de santé mentale, le logement et d’autres programmes communautaires”, indique son communiqué.

Le dispensaire de Housing Works Cannabis Co. est situé dans un emplacement privilégié, sur Broadway Avenue, juste au nord d’Astor Place.

À l’intérieur du magasin, s’adressant aux journalistes, la sénatrice de l’État de New York, Liz Krueger, a déclaré qu’elle s’attend à ce que la montée en puissance des dispensaires légaux de marijuana aide “ceux qui sont le plus touchés par les échecs des politiques de criminalisation du cannabis du passé”.

Une vraie aubaine

Même le maire intransigeant Eric Adams, un ancien officier de police, a fait un signe de tête en faveur des avantages économiques des dispensaires, affirmant que “le marché légal du cannabis pourrait être une véritable aubaine pour la reprise économique de New York… grâce à une augmentation des recettes fiscales”.

Dans une ambiance festive à la boutique, le fondateur de Housing Works, Charles King, s’est dit “impatient de réinvestir les bénéfices pour fournir des services essentiels à des dizaines de milliers de New-Yorkais qui en ont besoin”.

Le président de l’arrondissement de Manhattan, Mark Levine, est venu à l’ouverture et a tenu à acheter des produits à base de cannabis, y compris des bonbons.

Depuis plus d’un an, il est légal pour les adultes de plus de 21 ans de consommer du cannabis dans l’État de New York et dans sa ville phare l’odeur de l’herbe emplit les rues de Manhattan et de Brooklyn.

La mairie prévoit 1,3 milliard de dollars de ventes d’ici 2023 et 19 000 à 24 000 nouveaux emplois en trois ans.

