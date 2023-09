Le premier LPCAMM de Samsung Electronics inaugure l’avenir des modules de mémoire – Samsung Global Newsroom

Le LPCAMM basé sur LPDDR dominera le marché des modules de nouvelle génération pour PC et ordinateurs portables, s’étendant éventuellement aux centres de données.

Améliorations des performances de 50 %, de l’efficacité énergétique de 70 % et de la zone de montage de 60 % par rapport aux So-DIMM, avec une commercialisation prévue pour 2024.

Samsung Electronics, leader mondial des technologies de mémoire avancées, a annoncé aujourd’hui avoir développé le premier facteur de forme LPCAMM (Low Power Compression Attached Memory Module) du secteur, qui devrait transformer la DRAM1 marché des PC et des ordinateurs portables – et potentiellement même des centres de données. Le développement révolutionnaire de Samsung pour son LPCAMM de 7,5 gigabits par seconde (Gbps) a permis de finaliser la vérification du système via la plate-forme Intel.

Historiquement, les PC et les ordinateurs portables utilisaient traditionnellement des DRAM LPDDR ou des So-DIMM basés sur DDR.2 Bien que le LPDDR soit compact, il est fixé en permanence à la carte mère, ce qui rend difficile son remplacement lors de réparations ou de mises à niveau. D’un autre côté, les So-DIMM peuvent être facilement connectés ou détachés, mais présentent des limitations en termes de performances et d’autres fonctionnalités physiques.

Le LPCAMM surmonte les défauts des LPDDR et des So-DIMM, répondant ainsi à la demande croissante de dispositifs plus efficaces mais plus compacts. En tant que module détachable, LPCAMM offre une flexibilité accrue aux fabricants de PC et d’ordinateurs portables pendant le processus de production. Par rapport au So-DIMM, le LPCAMM occupe jusqu’à 60 % d’espace en moins sur la carte mère. Cela permet une utilisation plus efficace de l’espace interne des appareils tout en améliorant les performances jusqu’à 50 % et l’efficacité énergétique jusqu’à 70 %.

Les fonctionnalités d’économie d’énergie du LPDDR en ont fait une option intéressante pour les serveurs, car elles pourraient potentiellement améliorer l’efficacité du coût total d’exploitation (TCO). Cependant, l’utilisation de LPDDR peut créer des difficultés opérationnelles telles que la nécessité de remplacer l’intégralité de la carte mère lors de la mise à niveau des spécifications DRAM d’un serveur. LPCAMM offre une solution à ces défis, créant un potentiel important pour devenir la solution de choix pour les futurs centres de données et serveurs.

« Les avantages en matière d’efficacité énergétique et de réparabilité du LPCAMM font de ce nouveau facteur de forme un véritable tournant sur le marché actuel des PC », a déclaré le Dr Dimitrios Ziakas, vice-président de la technologie mémoire et E/S chez Intel. « Nous sommes ravis de faire partie de la nouvelle norme qui permet l’écosystème des PC clients et d’ouvrir la voie à une adoption et à une innovation futures dans des segments de marché plus larges. »

« Avec la demande croissante de solutions de mémoire innovantes alliant hautes performances, faible consommation d’énergie et flexibilité de fabrication dans divers domaines, le LPCAMM devrait être largement adopté dans les PC, les ordinateurs portables et les centres de données », a déclaré Yongcheol Bae, vice-président exécutif de la planification des produits de mémoire. Équipe chez Samsung Electronics. « Samsung s’engage à rechercher activement des opportunités d’expansion du marché des solutions LPCAMM et à collaborer étroitement avec l’industrie pour explorer de nouvelles applications pour son utilisation. »

Le LPCAMM devrait être testé cette année avec des systèmes de nouvelle génération auprès de clients majeurs, et sa commercialisation est prévue pour 2024.

1 DRAM : mémoire vive dynamique

2 So-DIMM : module de mémoire double en ligne de petit format