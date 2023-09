Le premier lot d’équipements, comprenant des superbikes, des moteurs et bien plus encore, arrive à Greater Noida pour le premier événement MotoGP en Inde

Le premier lot d’équipements pour le MotoGP Bharat a commencé à arriver sur le circuit international de Buddh. Cela inclut les superbikes, leurs moteurs, leurs pneus et leurs barrières de sécurité, qui ont tous atterri à New Delhi et ont été transportés jusqu’au site.

La première épreuve MotoGP en Inde se tiendra sur le circuit international de Buddh du 22 au 24 septembre.

« L’arrivée du matériel a ajouté à l’excitation de la course. La plupart des vélos destinés à l’événement ont atterri à New Delhi et ont été transportés vers le circuit international de Buddh sous haute sécurité policière. Les motos et équipements restants arriveront dans le prochain lot », a déclaré Amit Sandill, directeur des courses de FairStreet Sports, le promoteur indien du MotoGP.

Pendant ce temps, l’acteur et personnalité de la télévision indienne Rannvijay Singha a également visité le circuit jeudi. Connu pour son amour du vélo et de l’aventure, Rannvijay a vécu une expérience directe en parcourant le circuit international de Buddh.

Le MotoGP Bharat verra près de 40 équipes participer avec 80 pilotes. Certains des plus grands noms du monde de la course automobile, dont Francesco Bagnaia de Ducati, Marc Marquez de Repsol Honda Team, Marco Bezzecchi de Mooney, Brad Binder et Jack Miller de Red Bull KTM, Jorge Martin de Prima entre autres, seront vus en action.

L’action palpitante du MotoGP Bharat sera diffusée en exclusivité sur Sports18 et en direct sur JioCinema en Inde.

